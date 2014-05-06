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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 07:45 BJT

表格：阿里巴巴与互联网和电子商务巨头之对比

路透旧金山/北京5月6日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴IPO-ALIB.N周二正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书，让投资者得以更清楚地了解公司规模和成长情况，而且或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。

以下为阿里巴巴与主要互联网和电子商务竞争对手之对比：

阿里巴巴 Facebook 谷歌

营收(亿美元) 65.11* 78.7 598.3

2013年增速 57% 55% 19%

用户数(亿) 2.31 13 --

每用户营收(美元) 27.24* 2.14 --

员工数 20,884 6,337 47,756

市值(亿美元) 1,510 1,502.1 3,500

市销率(P/S) 18.99 19.1 5.85

阿里巴巴 亚马逊 eBay

营收(亿美元) 65.11* 744.5 160

2013年增速 57% 22% 14%

用户数(亿) 2.31 2.37 1.28**

每用户营收(美元) 27.24* 125 314.14

成交总额(GMV)(亿美元) 2,480 1,210 833.3

员工数 20,884 117,300 33,500

市值(亿美元) 1,510 1,427 645.7

市销率(P/S) 18.99 1.94 4.03

注：1.除市值和市销率外，阿里巴巴的所有数据均来自招股说明书；其他公司的数据来自官方文件和分析师估测。

2. *为截至12月31日的九个月业绩。

3. **剔除PayPal用户，其中许多亦为eBay用户。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)
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