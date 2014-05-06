表格：阿里巴巴与互联网和电子商务巨头之对比

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透旧金山/北京5月6日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴IPO-ALIB.N周二正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书，让投资者得以更清楚地了解公司规模和成长情况，而且或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。
以下为阿里巴巴与主要互联网和电子商务竞争对手之对比：
阿里巴巴 Facebook 谷歌
营收(亿美元) 65.11* 78.7 598.3
2013年增速 57% 55% 19%
用户数(亿) 2.31 13 --
每用户营收(美元) 27.24* 2.14 --
员工数 20,884 6,337 47,756
市值(亿美元) 1,510 1,502.1 3,500
市销率(P/S) 18.99 19.1 5.85
阿里巴巴 亚马逊 eBay
营收(亿美元) 65.11* 744.5 160
2013年增速 57% 22% 14%
用户数(亿) 2.31 2.37 1.28**
每用户营收(美元) 27.24* 125 314.14
成交总额(GMV)(亿美元) 2,480 1,210 833.3
员工数 20,884 117,300 33,500
市值(亿美元) 1,510 1,427 645.7
市销率(P/S) 18.99 1.94 4.03
注：1.除市值和市销率外，阿里巴巴的所有数据均来自招股说明书；其他公司的数据来自官方文件和分析师估测。
2. *为截至12月31日的九个月业绩。
3. **剔除PayPal用户，其中许多亦为eBay用户。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译