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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 08:08 BJT

美国个股：摩根士丹利逾83件IPO案销售管理不周遭罚500万美元

路透5月6日 - 美国金融业监管局周二对摩根士丹利 财富管理部门处以500万美元的罚款，因其在83件首次公开发行(IPO)案，包括Facebook 和Yelp 在内，在股票出售给散户客户方面有管理不周的问题。

金融业监管局表示，摩根士丹利从2012年2月16日至2013年5月1日缺乏适当的程序和训练，未能确保当销售人员在拉拢潜在投资者时能够将“表达认购意愿”(IOI)和“有条件出价”区别开来。

摩根士丹利既没有承认也没有否认这项指控。(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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