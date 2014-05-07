美国经济：市场将有更多波动，因美联储沟通精准度日益减弱--史坦

“随着政策最终正常化，指引将有必要采取不同的形式，将会更偏于定性，同时确定性减弱，”史坦在演讲稿中称。他本月稍晚将卸任美联储理事。

他表示，部分因为大型投资者的“杠杆押注”，未来之路可能出现更多崎岖不平。

美联储3月推出最新版的前瞻性指引，称利率将可能在结束购债计划后的相当一段时间内维持在近零水平。美联储放弃了将失业率降至6.5%作为考虑收紧政策的门槛。

史坦还称，更近期内，美联储处于“非常有利地位”，因市场“几乎一致”预期决策层将在今年剩余时间继续以慎重步伐缩减购债。(完)