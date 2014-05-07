美国经济：市场将有更多波动，因美联储沟通精准度日益减弱--史坦

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“随着政策最终正常化，指引将有必要采取不同的形式，将会更偏于定性，同时确定性减弱，”史坦在演讲稿中称。他本月稍晚将卸任美联储理事。
他表示，部分因为大型投资者的“杠杆押注”，未来之路可能出现更多崎岖不平。
美联储3月推出最新版的前瞻性指引，称利率将可能在结束购债计划后的相当一段时间内维持在近零水平。美联储放弃了将失业率降至6.5%作为考虑收紧政策的门槛。
史坦还称，更近期内，美联储处于“非常有利地位”，因市场“几乎一致”预期决策层将在今年剩余时间继续以慎重步伐缩减购债。(完)
(编译 朱晓军/王兴亚；审校 徐文焰/李婷仪)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。