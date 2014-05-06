《中国报摘》--中国证券报5月7日

* 头版头条:

--中国证监会周二发布了新一批32家IPO预披露企业名单，截至目前已有273家企业披露了招股说明书（申报稿），IPO预披露逐渐进入常态化；随着预披露展开、新股发行改革的推进，业内人士预计，完善退市制度、新“国九条”等举措有望在近期落地。

* 其他:

--中国社科院学部委员余永定表示，如果中国继续保持双顺差，即基本面不支持人民币贬值，央行大概不会进一步压低人民币汇率，因为这样做的代价过高。

--全国股份转让系统初步确定于5月19日启用新交易结算系统。届时，由深圳证券交易所提供技术支持的原代办股份转让系统同步下线，中国结算深圳分公司运营维护的全国股份转让登记结算系统也切换至中国结算北京分公司。

--中国铁建 公告称，公司所属子公司中国土木工程集团与尼日利亚联邦交通部签订尼日利亚沿海铁路项目框架合同，暂定合同额131.22亿美元，约折合807.79亿元人民币，约占公司2013年营业收入的13.77%。

--百视通 发布澄清公告称，，公司与微软 合作的“家庭游戏娱乐产品（汉化版 Xbox one）”计划于今年9月份在华正式发售，目前双方没有发布具体的售价。

--国家能源局新能源司副司长梁志鹏指出，金融机构要与光伏企业合作，研究当前分布式光伏发电投融资风险点的识别和防范措施；国家能源局将完善银企沟通交流平台，为光伏发电的投融资提供政策保障。

--记者获悉，二季度上海将实质性启动国资流动平台，两个国资流动平台之一的国盛集团预计将在9月底以前完成内部的整合清理工作。