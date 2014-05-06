《中国报摘》--中国证券报5月7日

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
* 头版头条:
--中国证监会周二发布了新一批32家IPO预披露企业名单，截至目前已有273家企业披露了招股说明书（申报稿），IPO预披露逐渐进入常态化；随着预披露展开、新股发行改革的推进，业内人士预计，完善退市制度、新“国九条”等举措有望在近期落地。
* 其他:
--中国社科院学部委员余永定表示，如果中国继续保持双顺差，即基本面不支持人民币贬值，央行大概不会进一步压低人民币汇率，因为这样做的代价过高。
--全国股份转让系统初步确定于5月19日启用新交易结算系统。届时，由深圳证券交易所提供技术支持的原代办股份转让系统同步下线，中国结算深圳分公司运营维护的全国股份转让登记结算系统也切换至中国结算北京分公司。
--中国铁建 公告称，公司所属子公司中国土木工程集团与尼日利亚联邦交通部签订尼日利亚沿海铁路项目框架合同，暂定合同额131.22亿美元，约折合807.79亿元人民币，约占公司2013年营业收入的13.77%。
--百视通 发布澄清公告称，，公司与微软 合作的“家庭游戏娱乐产品（汉化版 Xbox one）”计划于今年9月份在华正式发售，目前双方没有发布具体的售价。
--国家能源局新能源司副司长梁志鹏指出，金融机构要与光伏企业合作，研究当前分布式光伏发电投融资风险点的识别和防范措施；国家能源局将完善银企沟通交流平台，为光伏发电的投融资提供政策保障。
--记者获悉，二季度上海将实质性启动国资流动平台，两个国资流动平台之一的国盛集团预计将在9月底以前完成内部的整合清理工作。
--来自投中集团的数据显示，2014年4月中国并购市场完成交易规模为74.7亿美元，环比增长34.35%，同比增长21.86%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译