日本央行：消费者支出在消费税上调后展现出韧性--会议记录

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
一名委员还表示，4月开始调升消费税之前的前置需求比1997年的上次增税前更为明显，说明消费支出更具韧性。
在4月7-8日的会议上，日本央行政策委员会投票一致通过，以购买公债和风险资产形式，继续以每年60-70万亿(兆)日圆(5,900-6,900亿美元)的速度增加基础货币。
在此后的4月30日会议上，央行维持政策不变，并预计2016/17财年的消费物价升幅将达到通胀目标。
该央行自2013年4月出台扩大后的量化宽松政策后，一直按兵不动。央行在2013年承诺将通过大举购买资产，在大约两年后实现2%的通胀率。(完)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。