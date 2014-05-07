版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 08:25 BJT

日本央行：消费者支出在消费税上调后展现出韧性--会议记录

一名委员还表示，4月开始调升消费税之前的前置需求比1997年的上次增税前更为明显，说明消费支出更具韧性。

在4月7-8日的会议上，日本央行政策委员会投票一致通过，以购买公债和风险资产形式，继续以每年60-70万亿(兆)日圆(5,900-6,900亿美元)的速度增加基础货币。

在此后的4月30日会议上，央行维持政策不变，并预计2016/17财年的消费物价升幅将达到通胀目标。

该央行自2013年4月出台扩大后的量化宽松政策后，一直按兵不动。央行在2013年承诺将通过大举购买资产，在大约两年后实现2%的通胀率。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐