日本央行：消费者支出在消费税上调后展现出韧性--会议记录

一名委员还表示，4月开始调升消费税之前的前置需求比1997年的上次增税前更为明显，说明消费支出更具韧性。

在4月7-8日的会议上，日本央行政策委员会投票一致通过，以购买公债和风险资产形式，继续以每年60-70万亿(兆)日圆(5,900-6,900亿美元)的速度增加基础货币。

在此后的4月30日会议上，央行维持政策不变，并预计2016/17财年的消费物价升幅将达到通胀目标。