欧洲个股：罗尔斯-罗伊斯将燃气轮机及压缩机业务售予西门子

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月7日 - 英国罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce) 表示，将出售燃气轮机及压缩机业务予德国西门子 ，作价7.85亿英镑(13.3亿美元)。
罗尔斯-罗伊斯指出，西门子将额外支付2亿英镑，以取得25年授权使用公司航改式燃气轮机的相关技术。该公司燃气轮机及压缩机业务目前雇用约2,400名员工。
“这项协议将令公司能源业务取得更大的契机，公司可专注于增加更多价值的业务领域，”罗尔斯-罗伊斯执行长John Rishton在声明中指出。
罗尔斯-罗伊斯表示，这项交易将移转公司在Rolls Wood集团(RWG)合资企业的持股，后者负责为西门子提供维修及检修的服务。(完)
(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。