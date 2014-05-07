欧洲个股：罗尔斯-罗伊斯将燃气轮机及压缩机业务售予西门子

路透5月7日 - 英国罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce) 表示，将出售燃气轮机及压缩机业务予德国西门子 ，作价7.85亿英镑(13.3亿美元)。

罗尔斯-罗伊斯指出，西门子将额外支付2亿英镑，以取得25年授权使用公司航改式燃气轮机的相关技术。该公司燃气轮机及压缩机业务目前雇用约2,400名员工。

“这项协议将令公司能源业务取得更大的契机，公司可专注于增加更多价值的业务领域，”罗尔斯-罗伊斯执行长John Rishton在声明中指出。

罗尔斯-罗伊斯表示，这项交易将移转公司在Rolls Wood集团(RWG)合资企业的持股，后者负责为西门子提供维修及检修的服务。(完)