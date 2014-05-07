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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 08:09 BJT

《香港报摘》--经济日报5月7日

* 要闻版头条：

--中外科网股再度热闹，新iPhone预期9月发布，包括中国供应商的相关概念股率先炒起，苹果 股价重上600美元，有望带动本港上市的科网股跟随起舞。

* 其他：

--互联网世界竞争激烈，多受欢迎的应用都随时被颠覆。传腾讯 近日成立微信事业群，升格微信至战略级业务体系，加上近日O2O（Online to Offline）的连环收购，可见腾讯不惜人力物力，让微信一展拳脚。

--内地铁路投资加码，中国北车 亦把握时机，今开始H股路演，定价较A股折让最多逾一成，集资额最高达130亿港元，有望成为今年来第二大集资额新股。

--旭光高新材料 遭沽空机构狙击后，昨传出主席张志刚及大股东李炎双双失踪，李炎被指疑涉多项罪名正被调查的消息。公司昨发表声明否认传闻。

--晨星发表今年首季强积金（MPF）表现的量化报告，继续由德盛安联B类和T类两计划跑出，跟去年末季一样。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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