路透调查：美联储可能仍要等到明年下半年才会首次升息

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
而其他指标，包括找不到全职工作而从事兼职工作的人数等，显示就业市场仍有闲置状况。
“在经济还苦于创造趋势成长之际升息，会明显提高通缩压力深植于国内经济的风险，”瑞穗证券的美国首席经济分析师Steven Ricchiuto称。
Ricchiuto上周将其预估的首次升息时间推至2015年下半年，因数据显示美国第一季经济停滞，但4月就业岗位增幅高于分析师预期。
“国内经济陷于略低于我们预估的趋势成长轨道上。这意味着，经济还要较长一段时间，才能消除拉低通胀的过剩产能，”他说。
更重要的是，没什么迹象显示，新增就业岗位带动了薪资增长，而美联储主席叶伦明确表示她和同僚们在密切观察薪资趋势。
“目前而言，本次复苏中的薪资增长速度一直处于历史上偏慢的水准，没有全面加速增长的迹象，”叶伦在4月的演说中称。
美联储不太可能改变当前缩减刺激措施的速度，其量化宽松举措预定将在12月结束。美联储上月再将每月买债规模缩减100亿美元，至450亿美元。
叶伦周三1400GMT将在国会联合经济委员会出席听证，就经济前景发表谈话。(完) (编译 戴素萍/王冠中; 审校 郑茵/李爽)
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路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。