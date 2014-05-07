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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 08:42 BJT

路透调查：美联储可能仍要等到明年下半年才会首次升息

而其他指标，包括找不到全职工作而从事兼职工作的人数等，显示就业市场仍有闲置状况。

“在经济还苦于创造趋势成长之际升息，会明显提高通缩压力深植于国内经济的风险，”瑞穗证券的美国首席经济分析师Steven Ricchiuto称。

Ricchiuto上周将其预估的首次升息时间推至2015年下半年，因数据显示美国第一季经济停滞，但4月就业岗位增幅高于分析师预期。

“国内经济陷于略低于我们预估的趋势成长轨道上。这意味着，经济还要较长一段时间，才能消除拉低通胀的过剩产能，”他说。

更重要的是，没什么迹象显示，新增就业岗位带动了薪资增长，而美联储主席叶伦明确表示她和同僚们在密切观察薪资趋势。

“目前而言，本次复苏中的薪资增长速度一直处于历史上偏慢的水准，没有全面加速增长的迹象，”叶伦在4月的演说中称。

美联储不太可能改变当前缩减刺激措施的速度，其量化宽松举措预定将在12月结束。美联储上月再将每月买债规模缩减100亿美元，至450亿美元。

叶伦周三1400GMT将在国会联合经济委员会出席听证，就经济前景发表谈话。(完) (编译 戴素萍/王冠中; 审校 郑茵/李爽)
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