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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 08:19 BJT

《全球汇市》新西兰央行总裁讲话打压新西兰元，美元维持疲势

随着美元回落，英镑兑美元 攀升至近五年高点1.6866美元，澳元兑美元 则触及两周高位0.9367美元。

美元兑日圆 跌至三周低点101.49日圆。

欧元兑美元 则升至两个月高点，报1.3952美元，使得欧洲央行在周四会议上宽松政策的压力升高。

欧洲央行总裁德拉吉近期表示，欧元进一步升值可能触发政策行动。

若0145GMT公布的中国服务业活动调查令人失望，避险日圆可能获得更多动能。而0130GMT公布的澳洲零售销售数据若进一步增强，将可提供澳元更多支撑。

澳元周二小涨，此前澳洲央行宣布维持利率不变，一如市场预期。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3930 1.3927 +0.02 +1.35 1.3745

美元/日圆 101.72 101.67 +0.05 -3.40 105.30

欧元/日圆 141.70 141.58 +0.08 -2.09 144.73

美元/瑞郎 0.8740 0.8742 -0.02 -2.11 0.8928

英镑/美元 1.6975 1.6976 -0.01 +2.53 1.6556

美元/加元 1.0890 1.0891 -0.01 +2.54 1.0620

澳元/美元 0.9344 0.9347 -0.03 +4.84 0.8913

新西兰元/美元 0.8700 0.8737 -0.42 +6.02 0.8206

澳元/日圆 95.050 95.010 +0.04 +1.28 93.850

新西兰元/日圆 88.500 88.850 -0.39 +2.42 86.410

英镑/日圆 172.68 172.56 +0.07 -0.95 174.33

澳元/新西兰元 1.0733 1.0687 +0.43 -1.06 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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