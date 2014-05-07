《全球汇市》新西兰央行总裁讲话打压新西兰元，美元维持疲势

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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随着美元回落，英镑兑美元 攀升至近五年高点1.6866美元，澳元兑美元 则触及两周高位0.9367美元。
美元兑日圆 跌至三周低点101.49日圆。
欧元兑美元 则升至两个月高点，报1.3952美元，使得欧洲央行在周四会议上宽松政策的压力升高。
欧洲央行总裁德拉吉近期表示，欧元进一步升值可能触发政策行动。
若0145GMT公布的中国服务业活动调查令人失望，避险日圆可能获得更多动能。而0130GMT公布的澳洲零售销售数据若进一步增强，将可提供澳元更多支撑。
澳元周二小涨，此前澳洲央行宣布维持利率不变，一如市场预期。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3930 1.3927 +0.02 +1.35 1.3745
美元/日圆 101.72 101.67 +0.05 -3.40 105.30
欧元/日圆 141.70 141.58 +0.08 -2.09 144.73
美元/瑞郎 0.8740 0.8742 -0.02 -2.11 0.8928
英镑/美元 1.6975 1.6976 -0.01 +2.53 1.6556
美元/加元 1.0890 1.0891 -0.01 +2.54 1.0620
澳元/美元 0.9344 0.9347 -0.03 +4.84 0.8913
新西兰元/美元 0.8700 0.8737 -0.42 +6.02 0.8206
澳元/日圆 95.050 95.010 +0.04 +1.28 93.850
新西兰元/日圆 88.500 88.850 -0.39 +2.42 86.410
英镑/日圆 172.68 172.56 +0.07 -0.95 174.33
澳元/新西兰元 1.0733 1.0687 +0.43 -1.06 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/朱晓军/白云/王冠中; 审校 戴素萍/龚芳/王兴亚)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p