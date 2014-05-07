版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 08:15 BJT

《香港报摘》--信报5月7日

* 要闻版头条：

--互联网「吸金」大战愈演愈烈，虽然内地监管机构表明要监管互联网理财产品，而传统银行也纷纷出招抗衡，但互联网理财产品吸纳的资金规模持续壮大，继续抢走传统实体银行的存款。腾讯 财付通经理赖智明透露，供微信用户购买的「理财通」互联网金融产品，推出仅75日，规模已突破800亿元人民币。

* 其他：

--牵涉本港历来最高层官员的新地 贪污案，经10多次提堂及预审后，将于明日在高等法院正式开审，5名被告包括前政务司司长许仕仁、新地联席主席郭炳江与郭炳联、新地执行董事陈钜源及港交所 前高级总裁关雄生。法官形容这宗是史无前例的贪污案，预计审讯需时70天，控方将传召逾80名证人。

--中国威力印刷 宣布，以5.15亿港元收购位于辽宁省本溪市的辽油新时代燃气89.18%间接股权，代价将以1,700万港元现金及发行4.98亿港元3年期可换股票据支付；换股价暂定每股2.36港元，较威力周一收市价2.71港元折让12.9%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐