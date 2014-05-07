版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 08:30 BJT

中国央行：3月末金融机构超储率1.8%，为2011年末以来季度时点新低

路透上海5月7日 - 中国人民银行最新货币政策执行报告数据显示，3月末金融机构超额准备金率为1.8%。按季度末时点统计，该数值创下2011年底以来新低。

但市场人士指出，虽然整体超储水平偏低，但从货币市场情况来看，3月资金面并未特别紧张。

以银行间市场七天期回购 加权利率为例，3月下旬最高点不到5%，明显低于去年12月下旬的近9%水平，更远离去年6月末“钱荒”的逾10%高点。最近一段时间，市场对流动性预期较为平稳，该回购利率多在3%-4%区间震荡。

此前有交易员表示，今年以来央行公开市场操作对资金面变化的反应更加灵敏，稳定机构情绪，资金利率异常波动较去年大幅减少。

央行并称，一季度末农村信用社超储率为3.6%。

超额准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占其存款的比例，可反映金融体系短期流动性状况。越高表明资金充裕，低则意味着流动性较紧。

央行还表示，3月末广义货币供应量(M2)增速比上年末低1.5个百分点，主要由于上年同期基数较高所致。此外，也与外汇占款同比少增、商业银行同业业务扩张相对有所放缓、金融债券发行量增大有关。

另外，今年一季度M2新增5.4万亿元，虽然比增长偏快的上年同期有所减少，但按全年增长13%的预期目标估算，进度仍快于往年正常水平。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐