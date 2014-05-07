版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 08:39 BJT

新西兰元汇率：过高且难以为继，央行或出手干预--央行总裁

惠勒表示，新西兰元汇率偏高将抑制通胀压力，再加上经济数据，将成为影响加息决定的因素。

一位分析师认为惠勒的言论是强有力的口头干预，之前新西兰央行最近几个月都相对沉默。

“我们更接近干预汇市了。如果有一天真的干预汇市，我们不会感到惊讶，”Westpac资深外汇策略师Imre Speizer表示。

“相比总裁之前发表的言论，这次对汇率的言辞更强烈。”

新西兰央行3月开始加息周期，成为发达国家中首个加息的国家。新西兰指标利率已经两次上调25个基点至目前的3%。

外界广泛预期新西兰央行将在6月的货币政策声明中进一步加息25个基点，之后或许稍作喘息，因为通胀压力温和且新西兰汇率偏高。(完) (编译 朱小军/李爽 审校 白云/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐