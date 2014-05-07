《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月7日

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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*工商时报：
--苹果 大尺寸iPhone未现身先轰动，激励苹果5日股价收复600美元，代工厂和硕 昨日也同步大涨，和硕拿下iPhone 6订单，传吃下15%订单量，加上既有的iPhone 5C、iPhone 4S，今年iPhone合计出货上看5,000万台，年增率达四成。
--服贸、货贸进度不前，冲击外销产业。台化 总经理洪福源表示，台湾过去外销冲击多为下游产业，近年在大陆新增产能大举开出，威胁已延伸至中游产业。即使企业有心开拓海外新市场，但多遭逢关税牵制，两岸服贸、货贸协商实有其急迫性，可以的话，希望政府两者一起谈，力挽困境。
--陆客自由行持续发烧，依据最新观光统计，今年从5月1日至5日的五一假期，陆客自由行人次达9,864人次，逼近万人大关，平均每天有1,973名旅客入境，与去年同期相比，自由行入境人次成长翻倍，年增率高达107%。
--并购案无法取得各方信任，台湾人寿 董事长朱炳昱身心俱疲，昨日决定开始请长假，直到6月16日股东常会前，都暂时不再处理台寿保相关事宜，至于董事长一职，将由寿险公会理事长、台寿董事许舒博代理，后续多方谈判及主持董事会、股东常会也会由许舒博上阵。
--在景气回升、国际观光行销奏效、两岸交流日益频繁，以及政府积极推动公共运输政策下，交通部昨日发布的18项交通业务指标，今年第一季有高达12项创历年新高，包括海运、航空、观光均同创新高。
*经济日报：
--核四厂即将〞封存〞，核一厂一号机的正常运转也在倒数计时。台电高层昨日表示，核一厂一号机燃料池已近爆满，但乾式贮存设施迟未取得竣工许可，以致今年底一号机就将无法正常运转，比最快四年后届龄除役的规划提早停机。
--鼓励台资银行打亚洲盃，金管会主委曾铭宗再提新建议。曾铭表示，台资银行除前进泰国、柬埔寨、新加坡、寮国等东南亚地区设立据点，不妨考虑将印度也纳入，进一步扩大市场规模。
--台泥 拟以每股3.9港元，收购在香港挂牌子公司台泥国际所有股权，台泥国际第二大股东嘉泥 日宣布，因为收购价格偏低，不接受收购。嘉泥拒绝后，台泥国际股票下市计画恐将告吹。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p