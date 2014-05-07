《香港报摘》--其他报纸重要消息5月7日

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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* 明报：
--港人的「后花园」、距离深圳一小时车程的惠州和珠海，极可能成为下一个「鬼城」。憧憬大深圳、港珠澳大桥概念，发展商近年大举在新城区起楼，但记者日前现场直击发现，周边配套不足，人烟稀少，包括佳兆业 、花样年 等发展商的部分楼盘，仍是一片荒芜景象。业内人士指若市场再恶化，此类新区将首当其冲，沦为鬼城。
--瑞银中国证券研究部副主管陈李表示，沪港通政策料不会推动A、H股价差显着收窄，并形成大量套戥机会，因两地市场始终相对隔绝，且投资者风格大不相同。
* 星岛日报：
--在纽约举行的Ira Sohn投资研究大会上，对冲基金经理纷纷认为，中国经济下滑只是时间问题，投资者应避免持有中国资产，并可以将目光投向巴西及俄罗斯。
--中国北车今日起将率先展开路演，并拟于下周一开始招股。此外，下周有望展开招股的尚有本地综合环境服务商碧瑶，以及内衣物料供应商超盈集团，三只新股合共集资最高逾130亿港元。
* 苹果日报：
--金银业贸易场理事长张德熙透露，五一期内黄金相关市场淡静，本地金舖「入货量」按年大跌逾四成。记者巡视尖沙嘴多间金舖，发现名震国际的「中国大妈」豪气不再。
--熔盛重工 四日内两度发债抽水20亿港元，昨宣布发行10亿港元2年期7厘可换股债券，认购人为Vogel Holdings Group，与巨人网络创办人史玉柱持有公司同名。熔盛早前发行条款一致的可换股债券，集资10亿港元。
* 东方日报：
--屡次针对本港上市公司的沽空机构Glaucus，移师台湾狙击台股「F-再生」，遭当地金管会反驳并拟提出控告，Glaucus首次踏足台湾即遇滑铁卢。不过，该美国机构昨日发声明反击当局查证时间短，质疑其结论的可靠性。
* 文汇报：
--市传有计划来港上市的广发银行，公布去年实现净利润115.83亿元人民币，按年仅增3.24%。该行表示，将全力推进上市工作，早日建立长效资本补充机制。但分析人士表示，若该行业绩没有显着提高，想在短期内上市并不现实。
* 大公报：
--走马上任的华润集团董事长傅育宁马不停蹄展开安抚工作，继前往华润置地 调研后，再接力往华润电力 调研，并对火电、新能源及煤炭业务提出具体要求，包括在不提高财务风险下，重点优化火电资产结构。另外，华润三九及华润双鹤停止资产重组，令华润系医药资产重组受挫。(完)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p