人民币汇率：一季度贬值主因是央行干预，不会成为长期趋势--社科院专家

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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* 人民币一季度贬值主因是央行干预
* “双顺差”局面不改，贬值不会成为长期趋势
* 今年应可实现7%-7.5%经济增速
* 中国近期发生金融危机的可能性不大
路透上海5月7日 - 中国社科院学部委员余永定表示，一季度人民币贬值主要是央行干预的结果。从目前看，中国的“双顺差”局面还不会改变。在这种情况下，人民币贬值不会变成一种长期趋势。
余永定在接受中国证券报专访时指出，由于中国拥有巨额外汇储备、资本项目并未完全开放，除非发生灾难性事件，央行完全有能力在相当长时期内控制人民币汇率走势。
“人民币汇率的变动趋势取决于央行的政策取向。如果中国继续保持双顺差即基本面不支持人民币贬值，央行大概不会进一步压低人民币汇率。”他称。
对一季度人民币贬值主要系央行干预的结论，余永定解释说，当期中国经常项目顺差和资本项目顺差共计7,677亿元人民币或1,255亿美元。如果没有干预，在此情况下，人民币兑美元贬值3%左右，对其他货币也不同程度上有所贬值是难以想象的。
其次，一季度中国外汇储备增加7,698亿元人民币或1,255亿美元。尽管可能存在统计误差或货币重估效应，外汇储备的如此大幅度增加，没有央行大量购入外汇基本是不可能的。
此外，在第一季度中央银行一再通过正回购回笼货币，但银行间拆借利息率却保持在较低水平。这种情况也可以佐证央行对外汇市场进行了干预。
他并指出，打破人民币单边升值预期，增加套利、套汇、投机和海外融资活动的风险和成本，抑制热钱流入和维护金融稳定或是央行干预汇率的主因。当然促进出口，防止经济增长速度突破7%下限也可能是考虑因素之一。
今年1月末起，人民币兑美元即期 一路走贬，从6.05元附近直跌到6.25元左右，周二最新收报6.2257元。
央行最新货币政策执行报告称，未来人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化方向迈进，加大市场决定汇率的力度，促进国际收支平衡。根据外汇市场发育状况和经济金融形势，增强人民币汇率双向浮动弹性，央行基本退出常态式外汇干预。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
**今年增长无大碍，近期发生金融危机可能性不大**
在境外唱空中国之声不绝之时，余永定指出，考虑到经济活动的周期性，即便2014年中国经济增长速度低于其潜在经济增长速度，但达到7%-7.5%应该没有问题。而且中国财政状况相对稳健、外汇储备规模庞大等诸多有利条件在手，近期发生金融危机的可能性不大。
他认为，随着国际经济形势好转，中国经济的自主增长在今年晚些时候有可能得到恢复。如果经济形势持续恶化，政府完全可以推出新的“微刺激”措施，防止经济硬着陆。
进一步来说，今年中国实体经济的最大不确定性来自房地产投资。根据数据粗略推算，房地产投资每降低1个百分点可导致固定资产投资增速下降0.2个百分点，国内生产总值(GDP)增速下降0.1个百分点。
不难看出，房地产投资增长速度的大幅度下降将对GDP增长造成严重冲击。但是，目前房地产投资增长速度依然大大高于GDP的增长速度。因此，如何在引导房地产投资降温的同时避免房地产投资暴跌，是2014年中国政府面临的重要挑战。
同实体经济相比较，2014年中国的金融形势更为严峻。一旦发生金融危机，实体经济将受到拖累而陷入衰退。
余永定指出，尽管不能排除发生金融危机的可能性，但应该看到，任何金融危机尤其是银行危机只有在同时满足下列三个条件时才会发生：资产价格大幅下挫；融资枯竭；股权资本耗尽。
在这三个方面，中国都有相当大的政策空间防止或控制可能发生的金融危机。中国财政状况相对稳健、外汇储备规模庞大、经济增长率较高，以及可对主要银行实行有效控制。总之，除非自己犯下不应该犯的根本性错误，中国在近期发生金融危机的可能性不大。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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