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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 08:50 BJT

全球金市：现货金持稳，美元疲软以及避险买盘予以支撑

经济和政治的不确定总体上将会凸显黄金的避险魅力。

亚洲以及其他的主要买家一直买兴阑珊，归因于价格波动。

全球第二大铂金生产商Impala Platinum 称，若南非矿区仍继续罢工，那么未来三到四个月公司将迫不得已削减对客户的供给，将只能提供需求量的40%。目前罢工已经持续15周。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1308.21 1.17 0.09

现货银 19.54 0.02 0.1

现货铂金 1448.99 -3.21 -0.22

现货钯金 812.93 -0.97 -0.12

COMEX期金 1308.6 0 0

COMEX期银 19.615 -0.03 -0.15

汇率

欧元/美元 1.3933

美元指数 79.113

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/孙茉莉; 审校 李爽/龚芳)
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