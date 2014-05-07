《新兴市场重要经济事件预告》--5月7日-5月14日

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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5月7日(三)
阿布贾--世界经济论坛非洲峰会(至5月9日)。
拉巴特--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问摩洛哥(至5月8日)。拉加德将会见摩洛哥财长Mohamed Boussaid及央行总裁Abdellatif Jouahri。
伦敦--英国-喀麦隆贸易投资论坛。喀麦隆总理Philemon Yang和财长Alamine Ousmane Mey发表主题演讲。
利雅得--欧洲货币杂志2014年沙特会议。演讲嘉宾包括沙特财长Ibrahim Al-Assaf和经济规划部长Muhammad Al-Jasser。
科威特城--海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)各国财长和经济部长召开第98次会议(至5月8日)。
曼谷--泰国央行公布4月利率会议记录(0200)。
布拉格--捷克央行举行货币政策委员会(MPC)会议(1100)。
5月8日(四)
柏林--WDR Europa的2014论坛，主题为“我们想要什么样的欧洲？--一项欧盟共同政策的观点”。发言嘉宾包括：德国总理梅克尔、欧盟(EU)执委会主席巴罗索、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)、德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)、匈牙利总理Viktor Orban和欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
雅加达--印尼央行召开理事会议。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
利马--秘鲁央行公布利率决定(2200)。
墨西哥联邦区--美国财政部负责国际市场及发展事务的助理 部长Marisa Lago在北美开发银行年会上讲话(2230)。
5月9日(五)
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议(0100)。
5月11日(日)
迪拜--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在迪拜美国商业协会和迪拜国际金融中心就经济前景发表演说(0530)。
北京--英国央行金融政策委员会(FPC)成员Donald Kohn在北京讲话，主题为“中国宏观审慎监管的未来：比较英国的FPC和美国的金融稳定监管委员会(FSOC)体系”。
5月12日(一)
维也纳--第42届经济会议-迈向欧洲银行联盟：评估情势(至5月13日)。演讲者：奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧等人。
耶路撒冷--以色列央行将发布4月货币政策会议记录。
5月13日(二)
沙特利雅得--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在利雅得美国商会就经济展望讲话(0430)。
利马--秘鲁2014年“处在转折点的国家”峰会。秘鲁财长Luis Miguel Castilla作主题讲话。
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议。
5月14日(三)
华沙--欧洲复兴开发银行(EBRD)2014年年会和商业论坛(至5月15日)。演讲嘉宾包括：摩洛哥财长Mohamed Boussaid、EBRD总裁Sir Suma Chakrabarti、格鲁吉亚财长Nodar Khaduri、前意大利经济财政部部长萨柯曼尼。
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p