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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 08:44 BJT

《香港重要政经日程》--5月7日-5月14日

================== 今日重要政经消息=================

5月7日（周三）

--10:30 汇丰公布香港4月份PMI。

--11:00 汇添富推出首批RQFII指数产品记者会。

================== 近期重要政经消息=================

5月8日（周四）

--13:00 上海医药 在上海举行股东周年大会。

--11:00 中国奥园 股东周年大会。

--11:00 港铁 股东周年大会。

--16:00 电讯盈科 股东周年大会。

--11:00 创兴银行 股东周年大会。

5月9日（周五）

--15:30 恒生银行 股东周年大会。

--09:00 中石化 在北京举行股东周年大会。

--15:30 华润水泥 股东周年大会。

--10:00 远洋地产 股东周年大会。

--10:00 盈大地产 股东特别大会。

5月12日（周一）

--11:30 招商局置地 股东周年大会。

5月13日（周二）

--12:00 希慎兴业 股东周年大会。

--14:30 太古地产 股东周年大会。

--10:00 SOHO中国 股东周年大会。

*5月14日（周三）

--09:00 康师傅 中国举行股东特别大会及周年大会。

--15:30 腾讯控股 股东周年大会。

--10:30 花样年 股东周年大会。

--10:00 国泰航空 股东周年大会。

--11:00 中信泰富 股东周年大会。

--14:30 国泰君安 股东周年大会。

--12:00 理文造纸 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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