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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 08:57 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月7日

**上海证券报**

--随着银保新政4月落地实施，银保市场降温现象明显；记者获悉，4月单月，中国前八大寿险公司合计银保新单同比大幅下滑超60%，其中七家公司都出现同比下滑。

**第一财经日报**

--环保部拟对20个建设项目环境影响评价文件作出审批意见，包括本钢集团铁矿资源开发中长期发展规划项目等五个项目被列入“拟不予批准”名单，该项目计划总投资约137亿元。

--德佑地产的数据显示，今年4月上海共成交二手房1.72万套，环比下跌20%，同比下跌13.9%。

--中国商业联合会会长张志刚表示，今年反腐败等将继续保持高压态势，公款高端餐饮消费仍将下降，餐饮消费市场的增速将继续放缓，预计全年全国餐饮收入同比增幅8.5%左右。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，近日银监会连同中国人民银行，向各地金融办下发“小额贷款公司管理办法》（征求意见稿）”，办法放松了小贷公司的融资限制、拓展了其业务范围。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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