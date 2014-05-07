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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 09:08 BJT

国际油市：NYMEX原油回升接近100美元，因美国上周库存下降

美国石油协会(API)周二发布数据显示，因炼厂增加产出，导致美国原油库存上周减少，而汽油及馏分油库存则均告上扬。

API指出，5月2日止当周原油库存减少180万桶至3.898亿桶，分析师预估则为增加140万桶。库欣原油库存减少150万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT时发布数据。

美国3月贸易逆差缩减的经济面利多消息，亦支撑油市。

而乌克兰紧张形势升级，已然扶助本周油价走势。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/龚芳; 审校 杜明霞/徐文焰)
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