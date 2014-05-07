港报财经评论：对冲大鳄的新目标--信报5月7日

对冲大鳄的新目标 /习广思

要在投资市场赚钱一向不容易，今年首季以债券表现最惊人，美债不看好的投资者可说惨淡收场，连金管局首季投资也靠债券回报支撑。金管局对后市看法悲观，买债券？美国退市、利率趋升，投资债券或会亏损。买股票？港股处于波动市，难见大升。金管局的态度，正正反映今年首季金融市场的不明朗状况。股票及债券分散的组合，尚且录得正回报，但许多大型对冲基金今年的投资表现却不理想。据汇丰统计，在40只大型对冲基金中，4月只有3只基金表现跑赢标普500指数，有33只基金录得负回报；以年初至今表现计，有11只基金表现跑赢标普500指数，有22只录得负回报。

高盛表示，今年股市的不稳定性，令“芬佬”们在选股时更为困难，特别是生物科技、科技股等概念股异常波动。高盛估计，有近90%大型互惠基金、90%价值型基金都无法在今年内跑赢基准指数。讲开对冲基金，在早前的纽约Ira Sohn投资大会上，对冲大鳄云集，新闻标题已告知各位，投资市场有哪些焦点。当中最受关注的是，欧美大鳄继续看淡中国。Shumway Capital创办人Chris Shumway认为，中国信贷增长过快，情况不可持续，政府目前处理增长放缓的子弹有限，今年全年增长水平大约6%（瑞银的报告更悲观，预期有15%机会跌至5%），并且持续减速。Shumway提出的买卖建议是沽空离岸人民币，理由是如果中国内地政府想刺激经济，最简单的方法是让货币贬值。

人民币近期贬值情况引起关注，而且众说纷纭。Shumway的观点带出为何中国默许人民币跌完再跌，由于目前不容许下调利率，故透过货币贬值来达到放水效果。外管局官员撰文指出，人民币时有升跌，叫大家不要过分解读，言论予人感觉是，短期大波动过后或会回稳，但官方仍想保持人民币弱势。不过，此想法可能已在市场上出现了。近期离岸人民币贬值加快，主要是市场悲观情绪所致；加上台湾打击人民币挂鈎衍生产品，反映造淡人民币的投资者不少。

美元濒临单边跌市 /苏子

目前的汇市真的不可用“正路”的思维来分析及炒作，原因是今年最被市场看好的美元，始终未能出现较为强劲的走势，并且更有向下作出重大突破的迹象。美汇指数已下破了3月13日的79.27，创下今年79.1的新低水平。本来预期美元可望在乌克兰危机转趋紧张下，发挥避险功能，以及联储局主席耶伦在今晚就经济前景作证将发表利好美元言论而走高，但目前美元非但未见出现此“正路”的上升走势之余，反而更可能会向下展开新一轮单边跌市，从而使市场上大量看好美元走势的投资者大跌眼镜。由于昨天欧洲市美汇指数已跌破20天保历加通道的79.33底部支持，因此，若昨晚能以大阴烛的不利形态明显在此底部支持以下收市，相信稍后美元整体走势，定会在目前市场一片看好声中展开一个较为急劲的下跌浪，从而杀一众并不相信美元会真的下跌的投资者一个措手不及。

昨晚美国入市前夕，在美元弱势下，欧罗兑美元已升至1.3944美元的7周新高，直迫今年的1.3967美元高位；近期一直表现强劲的英镑兑美元，亦创57个月的1.6979美元高位，与1.70美元心理关口相差只有约20点子而已；至于最被市场看好的美元兑日圆则创101.66日圆的3周新低。昨天主要非美元货币均出现明显强势。若昨晚主要非美元货币，特别是日圆，仍然保持此强劲势头，并且以近全日高位收市，配合美汇指数以大阴烛低收，相信出现假突破的可能性甚低，故投资者今天宜顺势买入非美元货币，不宜对已破关而上的货币存有畏高症。

主要非美元货币中，投资者宜注意日圆会否在突破市场认同的关键阻力位后，触发大规模的止蚀买盘入市，从而令日圆除兑美元呈现强势外，兑其他主要非美元货币亦出现令人感到侧目的升势。倘若稍后欧罗兑美元在成功突破1.3967美元高位后，欧罗兑日圆却不升反跌，并且更见跌破1.40美元心理关口，届时将反映日圆已成为汇市之“升”，投资者切忌采取逆势的沽日圆策略。

（5月日）

俄罗斯陷衰退危机 /习广思

期待中国放水大推刺激措施的投资者，应该留意李克强和楼继伟的讲话。4月汇丰中国PMI终值48.1，较初值48.3向下修订，经济有回稳迹象，但欠缺动力。国务院总理李克强说，如果采取短期刺激政策，今后或者会更难过。财政部长楼继伟说，增长放缓是合理回归，也是调结构的结果，中国不会采取短期大规模刺激政策来推动经济，反会透过放松管制、推进税制改革、推动城镇化等措施，来达致经济可持续性。在维稳的前提下，难望中国会推刺激政策，即使内房企风险浮现，甚至当局在限购上松绑，都不应视为救市讯号。如果中国再提高市场化水平，房价回落也是合理变动，这场冷风未刮完。

中国内地经济数据未打散A股，但港股却是惨不忍睹。恒指在数据公布后急挫逾380点，收报21,976点，全日下跌284点；大市成交额只有416亿港元。“五一”假期访港旅客首次录得下跌，尽管今年假期只得三日，但香港自由行人数饱和是不争事实，收租股及地产股藉消息回落，九仓 昨天股价跌3.1%，加上长和系除净因素，香港蓝筹股主导跌市。目前股份逐批下跌，先是中资金融股回落，继而到科网及濠赌股急跌，如今连中资电讯股、香港银行股和地产股都藉各种理由下跌，大市基础弱上加弱。近期企债市场热闹起来，中海外 成功发债，碧桂园 发债正在路演。尽管近期发债体以五年期作主打，但内房美元债市场反应如何，对市场人士极具参考价值，尤其市场对内房市道一片看淡。

试想想，过去几年这批房企靠境外发债才保得住水喉，但供应大幅增长，投资者会否“食滞”？还是对内房前景依然乐观？相信随着各项因素的转变，市场会有不同反应。中港地产市道皆弱，惟资金流去向实在难以解释。昨天多只房托逆市涨升，冠君 股价升2.7%，直接解释是资金买高息房托以避险。事实上，如果自由行旅客人数见顶，也会影响商场生意，房托收入也会受租赁市道所影响。美国方面，上周对俄罗斯的制裁行动进一步升级，乌俄危机持续升温，两国之间的角力愈演愈烈，由一开始注定是打金融战，俄罗斯两度意外加息，央行虽然说是防范通胀风险，但实际是阻止资金外流。

欧罗兑美元有力创今年新高 /苏子

欧罗区昨天公布的3月份PPI较2月份下跌0.2%，亦较去年同期下跌1.6%，由于数据为连续第三个月下跌，反映欧罗区的消费价格水平在未来数月已无法加快上升，并且仍将继续受到影响经济复苏的低通胀环境所困扰，因此，欧洲央行稍后进一步推出宽松措施的可能性仍然存在。欧罗汇价强势却始终未见受此负面因素打击，兑美元仍然在大家非常熟悉的波动范围内上落，反映市场并不担心目前欧罗区的低通胀环境将演变成通缩，有利欧罗汇价再走高。目前欧罗兑美元距离今年高位1.3967美元不足100点子，与1.40美元心理关口则相距大约1%，故正处于高位争持的格局；自2月13日开始，汇价便一直保持在50天SMA支持以上波动，技术上确实有条件在高位争持完毕后，向上突破创今年新高，并挑战1.40美元心理关口。

问题是，欧罗兑美元要突破1.40美元并急升，一定要美元整体走势大幅下跌才可成事，但目前美国的基本因素正在持续好转，市场甚至预期联储局可能将加快“收水”的步伐，因此从基本面看，美元实在没有大幅下跌的理据。换言之，倘若稍后欧罗兑美元真的创今年新高，再升的空间其实并不多；汇价反而可能在创新高后，清理了市场上大量实力不足短仓的止蚀买盘后，相信届时将吸引大量极有耐性的美元看好的投资者，开始采取逢高沽出欧罗（或其他非美元货币）及买入美元的策略。故此，目前看好美元大方向的投资者在欧罗兑美元创今年新高前，最好采取按兵不动的策略，待汇价创新高并确认为假突破后，才正式入市建立美元好仓。

纽元兑美元于上周二曾一度失守50天SMA支持，但很快便失而复得，并且以锤头利好形态收市；翌日更以大阳烛升破上月10日的0.8746美元高位向下延伸的短期下限阻力线，并于上周早段在日线图上呈现一组利好后市的早晨之星形态，配合日线CCI指标已显着回升至正方水平来看，相信稍后纽元兑美元有力突破20天保历加通道的0.8715美元顶部阻力，并挑战上月的0.8746美元高位。若成功突破，预料2011年8月的0.884美元高位将受严峻考验。