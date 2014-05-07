中国农业：国家近期将启动第二批冻猪肉收储，促进价格合理回升--发改委

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月7日 - 中国国家发展和改革委员会周三称，国家将于近期启动第二批中央储备冻猪肉收储，以促进生猪价格合理回升，维护养殖户利益，稳定生猪生产，缓解生猪市场价格的周期性波动。
发改委表示，3月底国家有关部门启动第一批中央储备冻猪肉收储，4月份以来，随着收储工作的落实，生猪价格逐渐止跌企稳，生猪价格和猪粮比价均结束数周的下滑态势。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。