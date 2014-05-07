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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 09:06 BJT

中国农业：国家近期将启动第二批冻猪肉收储，促进价格合理回升--发改委

路透北京5月7日 - 中国国家发展和改革委员会周三称，国家将于近期启动第二批中央储备冻猪肉收储，以促进生猪价格合理回升，维护养殖户利益，稳定生猪生产，缓解生猪市场价格的周期性波动。

发改委表示，3月底国家有关部门启动第一批中央储备冻猪肉收储，4月份以来，随着收储工作的落实，生猪价格逐渐止跌企稳，生猪价格和猪粮比价均结束数周的下滑态势。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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