港报财经评论：后市不乐观，8月有转机--经济日报5月7日

股市十戒 /林瑞芬

美股高位拉锯为主，周一恒指收报21,976，跌1.28%。5月开局认真麻麻，心理上准备输少当赢，大众若如此愿，充足风险意识的话，或许月尾总结情况有意外之喜。大市淡静资金缩，周一成交额只有416亿港元，难防细价股的股价显着波动。如雷士照明 周一全日低见1.52港元，曾插20%，但最终以1.91港元收市，无升跌。卓智控股 亦低见0.136港元，急插35.5%，最终以0.2港元收市，跌5.2%。讲真，跌不知所为何事，但“缸湖”通常会传是有幕后庄家又不掂，要被迫斩仓。

散户近排要在细价股上赚个钱不易，冒险上车，都是想赚多于大市，但往往风险无法避开，中伏时，就后悔原来风险远超值博率。中资民企股被指造假已无奇不有，连有三十多年历史的天工国际 都被指造假，暂时停赛停牌。造假风险常伴左右之余，习李上场之后，中资红筹国企股则仍胆战心惊地面对打击贪腐的牵连风波，华润系华润创业 咁大都出事，谁敢保证其他，正好又为市场造就造淡机会。券商也不忘火上加油，最新受害者是招商局国际 ，周一股价挫3.5%至23.45港元，汇丰证券发表报告降级其至“中性”，目标下调至27港元成帮凶。据汇丰预计，招商局发行强制性可换股证券（MCS）后，2014至2016年的摊薄后每股盈利减少11%至16%；2016年盈利恢复增长前，2014至2015年每股盈利增长只有1%。股息方面，假设无少数股东参与，预计公司的派息比率将由目前的45%降至2014年的31%，2015年降至23%。

除此之外，政策风险又是买卖中资股风险之一。盛传组建国家基站公司，统筹三大电讯商的基站筹建、维修，顿时令稍有前景的电讯设备商蒙上阴影，中兴通讯 周一虽已表示，目前集团有建设基站业务，但并没有参与通讯铁塔设施建设的相关业务，因此新成立的公司料不会影响集团，但周一股价也未能第一时间扭弱，收报15.48港元，跌0.9%。有政策扶持的也好不了多少，始终人心疲弱，信心不足，中国南车 经上周五急升逾9%后，周一又回吐5.4%至5.86港元。

后市不乐观，8月有转机 /余少文

令人失望的第一季已过去，4月宏观经济数据未来一周出笼，预期进出口、信贷以及通胀等会有轻微改善，但经济复苏缓慢，对大市刺激料有限。港股昨日假期休战一日，中国内地股市只打了上半场好波而午后转弱，两地股市在五穷月能否出现突破，有待观望。市场短期焦点是未来一周陆续公布的宏观经济数据，尤其制造业采购经理指数（PMI）连续两个月回升，尽管由2月50.2点升至4月的50.4点，逐月只升0.1%，总算见到制造业扭转连续三个月回落走势，若然反映在4月经济方面，总会令人对4月宏观数据略有期待。

贸易数据明日（8日）打头阵，彭博预测数据料出口和进口增幅都会下跌2%，跌幅料较3月显着收窄；而PPI跌幅会收窄至跌1.9%，CPI也随着季节性因素而回落至2.1%；货币供应量，只会有轻微上升，M2只升12.2%，距离中国全年目标13%左右仍有一段距离，新增贷款也会随时间而逐步减少。即使是下周公布的固定资产增长也有望扭转去年9月开始的放缓，若然固定资产增长回升，对经济会是正面。不过，眼见领导人近年对中国内地经济采“挤牙膏”式刺激，经济增长难以快速，或是共产党要先安内（整肃内部贪腐）后攘外（处理国家经济），也不希望重蹈“温总”时巨额刺激经济造成的后遗症。故第二季经济或可回升，但只会是慢速增长，对股市难以带来刺激作用。

因为中国内地股市以散户为主，不似香港以基金、大户等主导，故中国内地股市并不常见“炒预期”，多是跟从经济即时公布而大上大落，所以投资者日后参与港沪通时，也要留意两地股市模式不同，风险也截然不同。虽然中国内地4月经济会弱增长，较去年底今年初预期的情况更差，料整个第二季仍然不乐观，若然整季是弱复苏，随着5月和6月是股市传统淡季，中资股可能继续不如人意，7月未必能即时好转过来，要到8月公布业绩后，经济和业绩能否好转相信大局已定，再加上沪港股市互联互通，大市才有机会出现转机。即是说，经济偏弱下，股市未来两至三个月易跌难升，买防守股不如观望，但亦是候低吸纳水泥、保险、证券等股份的机会。