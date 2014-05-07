台湾个股：宏达电盘初跌幅缩减至2%左右，估第二季营收650-700亿台币

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月7日 - 台湾智慧型手机制造商--宏达电 周三盘初大跌约4%，该公司上日公布财报，预估第二季营收为650-700亿台币，去年同期为710亿。
本地时间0903，该股跌幅略缩小至2%，每股报171.5台币；但同时间台股 仅仅小跌0.18%。
宏达电 周二表示，预估第二季营收650-700亿台币，高于市场预估的579亿台币。第二季预估毛利率在21.3-22%左右，每股净利2.21-3台币。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。