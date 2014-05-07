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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 09:09 BJT

台湾个股：宏达电盘初跌幅缩减至2%左右，估第二季营收650-700亿台币

路透台北5月7日 - 台湾智慧型手机制造商--宏达电 周三盘初大跌约4%，该公司上日公布财报，预估第二季营收为650-700亿台币，去年同期为710亿。

本地时间0903，该股跌幅略缩小至2%，每股报171.5台币；但同时间台股 仅仅小跌0.18%。

宏达电 周二表示，预估第二季营收650-700亿台币，高于市场预估的579亿台币。第二季预估毛利率在21.3-22%左右，每股净利2.21-3台币。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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