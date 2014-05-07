欧洲个股：宝马称碍于法规无法提高在中国合资企业的持股

路透法兰克福5月6日 - 宝马汽车(BMW) 周二表示，法规的阻碍使该公司无法提高在中国合资企业的持股，尽管对手戴姆勒 似乎找到了漏洞规避严格的持股规定。

欧美制造商均热切想要扩大在中国这个全球最大汽车市场中的势力，但它们在与中国国有企业建立的合资公司中的持股比例被限制在最高50%。

宝马在中国透过与华晨汽车 的合资公司华晨宝马，生产宝马3系列和5系列汽车。宝马和华晨对合资公司的持股各半。

但宝马也协助华晨为中国市场开发非宝马品牌的面包车，部分分析师认为，此举可能是两公司扩大结盟的前奏。

当被问及宝马是否会寻求提高对中国合资企业持股的方式时，宝马财务长Friedrich Eichiner未正面回答：“市场受到管制。这问题并不恰当，这在法规上是行不通的。”

然而，对手厂商戴姆勒去年11月似乎找到了绕过严格持股限制的漏洞。

宝马执行长Olaf Kastner上月被问及类似问题时亦回避称：“我想你们可能要请宝马股东来回答这问题。我们有不错的业绩表现，因此我们也做了许多关于扩大本地化的讨论。剩下的部分就要看香港和慕尼黑当局了。”(完) (编译 王冠中; 审校 徐文焰)