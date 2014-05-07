欧洲个股：宝马称碍于法规无法提高在中国合资企业的持股

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透法兰克福5月6日 - 宝马汽车(BMW) 周二表示，法规的阻碍使该公司无法提高在中国合资企业的持股，尽管对手戴姆勒 似乎找到了漏洞规避严格的持股规定。
欧美制造商均热切想要扩大在中国这个全球最大汽车市场中的势力，但它们在与中国国有企业建立的合资公司中的持股比例被限制在最高50%。
宝马在中国透过与华晨汽车 的合资公司华晨宝马，生产宝马3系列和5系列汽车。宝马和华晨对合资公司的持股各半。
但宝马也协助华晨为中国市场开发非宝马品牌的面包车，部分分析师认为，此举可能是两公司扩大结盟的前奏。
当被问及宝马是否会寻求提高对中国合资企业持股的方式时，宝马财务长Friedrich Eichiner未正面回答：“市场受到管制。这问题并不恰当，这在法规上是行不通的。”
然而，对手厂商戴姆勒去年11月似乎找到了绕过严格持股限制的漏洞。
宝马执行长Olaf Kastner上月被问及类似问题时亦回避称：“我想你们可能要请宝马股东来回答这问题。我们有不错的业绩表现，因此我们也做了许多关于扩大本地化的讨论。剩下的部分就要看香港和慕尼黑当局了。”(完) (编译 王冠中; 审校 徐文焰)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p