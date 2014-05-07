更新版 1-中国央行：3月末金融机构超储率创逾两年季度新低，贷款加权利率微降

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(新增贷款加权利率等内容)
路透上海5月7日 - 中国人民银行最新货币政策执行报告数据显示，3月末金融机构超额准备金率为1.8%。按季度末时点统计，该数值创下2011年底以来新低。
同时公布的3月份非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为7.18%，比上年12月下降0.02个百分点。具体明细如下：
利率 与上季度末变化
一般贷款加权平均利率 7.37% +0.23个百分点
票据融资加权平均利率 6.28% -1.26个百分点
个人住房贷款利率 6.70% +0.17个百分点
从利率浮动情况看，执行下浮、基准利率的贷款占比有所下降，执行上浮利率的贷款占比上升。3月，一般贷款中执行下浮、基准利率的贷款占比分别为8.35%和21.40%，比上年 12 月分别下降4.12个和2.72个百分点；执行上浮利率的贷款占比为70.25%，比上年12月上升6.84个百分点。
2014年1-3月金融机构人民币贷款各利率区间占比：(单位：%)
月份 下浮 基准 上 浮
小计 (1.0，1.1] (1.1，1.3] (1.3，1.5] (1.5，2.0] 2.0以上
1 月 8.20 22.81 68.99 17.90 27.39 11.00 9.78 2.92
2 月 7.56 24.96 67.48 20.61 26.09 10.13 8.05 2.60
3 月 8.35 21.40 70.25 18.81 27.69 11.17 9.56 3.02
2014 年第一季度分机构人民币贷款情况:(单位：亿元)
2014年第一季度 2013年第一季度
新增额 同比多增 新增额 同比多增 中资全国性大型银行 13,443 608 12,835 783 中资全国性中小型银行 8,844 1,617 7,227 1,259 中资区域性中小型银行 4,653 248 4,405 1,129 小型农村金融机构 1,597 -471 2,068 -1,384 外资金融机构 250 181 69 -84
**3月末超储率虽低，但货币市场较为平稳**
央行报告称，报告期内货币市场利率、债券收益率、信托产品收益率、民间融资利率等均有不同程度的下降。这也与市场人士对货币市场的认知接近。他们称，虽然整体超储水平偏低，但从货币市场情况来看，3月资金面并未特别紧张。
以银行间市场七天期回购 加权利率为例，3月下旬最高点不到5%，明显低于去年12月下旬的近9%水平，更远离去年6月末“钱荒”的逾10%高点。最近一段时间，市场对流动性预期较为平稳，该回购利率多在3%-4%区间震荡。
此前有交易员表示，今年以来央行公开市场操作对资金面变化的反应更加灵敏，稳定机构情绪，资金利率异常波动较去年大幅减少。
央行并称，一季度末农村信用社超储率为3.6%。
超额准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占其存款的比例，可反映金融体系短期流动性状况。越高表明资金充裕，低则意味着流动性较紧。
央行还表示，3月末广义货币供应量(M2)增速比上年末低1.5个百分点，主要由于上年同期基数较高所致。此外，也与外汇占款同比少增、商业银行同业业务扩张相对有所放缓、金融债券发行量增大有关。
另外，今年一季度M2新增5.4万亿元，虽然比增长偏快的上年同期有所减少，但按全年增长13%的预期目标估算，进度仍快于往年正常水平。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p