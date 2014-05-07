更新版 1-中国农业：近期将启动第二批冻猪肉收储，促进价格合理回升--发改委

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透北京5月7日 - 中国国家发展和改革委员会周三称，将于近期启动第二批中央储备冻猪肉收储，以促进生猪价格合理回升，维护养殖户利益，稳定生猪生产，缓解生猪市场价格的周期性波动。
发改委表示，3月底，为防止生猪价格过度下跌，促进生猪生产稳定，中国启动了第一批中央储备冻猪肉收储。4月份以来，随着收储工作的落实，生猪价格逐渐止跌企稳。
截至4月30日，全国平均生猪出场价格结束连续19周下跌，比上周小幅回升0.85%；猪粮比价为4.64∶1，结束连续16周回落，比上周小幅回升0.04个点，但仍明显低于预案设定的6∶1盈亏平衡点。其中天津、河北、上海、浙江、安徽、福建、山东等地回升幅度较大。
中信建投证券认为4月猪肉价格依然在弱势中延续疲态。其研究报告称，3月全国生猪价格继续快速下跌，猪粮比跌破5：1的深度亏损线，虽然政府收储冻猪肉短期或利好猪价，但由于收储规模占比较小，不能根本改变国内生猪、猪肉供需形势。
瑞银在其报告中也表达了类似观点。瑞银称，蔬菜、水产品和猪肉需求疲弱、而供给充裕。
路透调查此前预估中值显示，中国4月CPI同比涨幅料放缓至2.0%，反映食品价格回落。 (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p