路透调查：韩国央行5月料连续12个月维持利率在2.50%不变，稍晚或升息

* 利率决议将于5月9日(周五)0100 GMT左右出炉

* 全部31位受访分析师均预计利率不变

* 绝大部分分析师预计下一步将升息

路透首尔5月7日 - 一份路透调查显示，韩国央行周五料维持利率不变，同时其密切关注乌克兰紧张局势和韩国最大市场--中国的经济放缓情况。

所有31位接受路透调查的分析师均预期，韩国央行将在5月9日召开的政策会议上，连续第12个月维持基准利率 在2.50%不变。

受访分析师中有27位对央行下一次政策动向给出明确看法。其中25位认为央行下次调整利率将是升息，预估的时间范围从今年稍晚至明年。不过，预计升息的分析师都认为2015年10月之前会升息。

两位分析师预计央行将在2014年降息，另有一位称今年剩下时间里利率将维持不变。在4月的利率调查中，四位分析师认为央行会降息。