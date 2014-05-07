路透调查：韩国央行5月料连续12个月维持利率在2.50%不变，稍晚或升息

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 利率决议将于5月9日(周五)0100 GMT左右出炉
* 全部31位受访分析师均预计利率不变
* 绝大部分分析师预计下一步将升息
路透首尔5月7日 - 一份路透调查显示，韩国央行周五料维持利率不变，同时其密切关注乌克兰紧张局势和韩国最大市场--中国的经济放缓情况。
所有31位接受路透调查的分析师均预期，韩国央行将在5月9日召开的政策会议上，连续第12个月维持基准利率 在2.50%不变。
受访分析师中有27位对央行下一次政策动向给出明确看法。其中25位认为央行下次调整利率将是升息，预估的时间范围从今年稍晚至明年。不过，预计升息的分析师都认为2015年10月之前会升息。
两位分析师预计央行将在2014年降息，另有一位称今年剩下时间里利率将维持不变。在4月的利率调查中，四位分析师认为央行会降息。
由于利率决议不太可能影响市场走势，受访者称焦点将集中在央行总裁李柱烈的新闻发布会。发布会将在利率决议之后随即举行。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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