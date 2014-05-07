《汇市简讯》今明两日非日圆汇率期权到期情况

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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* 今日到期的欧元/美元期权包括：行权价在1.3870和1.3880的期权，规模分别为5.32亿欧元和5.70亿欧元
* 明日到期期权为：行权价在1.3850(1.50亿)、1.3870(1.35亿)、1.3930(3.11亿)、1.4000(1.95亿)
* 澳元/美元今日有少量期权到期，行权价分别为0.9280和0.9300，明日为0.9295(3.06亿澳元)
* 美元/加元今日有1.0875(3.00亿加元)、1.0900(1.90亿)，明日为1.0950(7.50亿)
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路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862