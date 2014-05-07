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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 09:15 BJT

《汇市简讯》今明两日非日圆汇率期权到期情况

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* 今日到期的欧元/美元期权包括：行权价在1.3870和1.3880的期权，规模分别为5.32亿欧元和5.70亿欧元

* 明日到期期权为：行权价在1.3850(1.50亿)、1.3870(1.35亿)、1.3930(3.11亿)、1.4000(1.95亿)

* 澳元/美元今日有少量期权到期，行权价分别为0.9280和0.9300，明日为0.9295(3.06亿澳元)

* 美元/加元今日有1.0875(3.00亿加元)、1.0900(1.90亿)，明日为1.0950(7.50亿)

* 了解更多汇率期权到期时间请点选IFR FXWatch的 页面

(完)

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