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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 09:30 BJT

路透基点：华为委托银行办理10亿美元欧洲贷款

路透伦敦5月6日 - 中国资讯和通讯技术公司华为已委托银行办理10亿美元首次欧洲联贷。

该笔5+1+1年期循环信用贷款可以欧元或美元提取，将用于一般企业和营运资本。

西班牙对外银行(BBVA)、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、汇丰、荷兰国际集团(ING)、渣打银行和苏格兰皇家银行已受委任为簿记行兼牵头行。

贷款将在未来几周启动，让选定的银行参与。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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