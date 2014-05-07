港报社评：发展经济绝非维稳的独步单方--信报5月7日

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
头戴白帽的男子，昨天上午在广州火车站持刀追斩旅客，造成六人受伤，这是继3月1日昆明火车站和4月30日乌鲁木齐火车站的恐袭案后，又一宗发生于省会城市火车站的暴力流血惨剧。
西藏以外，新疆近年成了中国另一「乱源」，而接连出现的涉疆暴力袭击，其中去年10月28日的天安门金水桥汽车撞人着火事件，及上月底中共总书记习近平视察新疆刚离开旋即发生的乌市爆炸案，都是自杀式袭击。北京希望通过一手发展经济惠民、一手高压对付「极端」宗教活动的维稳之道，显然成效不彰。
2009年7月5日，新疆乌鲁木齐发生造成近200丧生，1,700多人受伤的特大动乱，中央政府痛定思痛，翌年把自治区书记由王乐泉换上张春贤，并展开「柔性治疆」，加大在新疆的投资。中共一直认为，贫穷是造成新疆民族关系紧张、社会不稳的主因，故只要提高该地区的经济水平，令维民的收入增加，便可促进安定和谐。
习近平上月视察新疆，亲赴喀什这个被视为暴恐源头的南疆地区，分析认为显示中央领导人高度重视新疆问题，且欲深究解决方略，而从习的言行，可透视中央治疆将会出现某些变化。
从中共治疆的成败得失可见，民生固然重要，民众的心灵依托，同样不容忽视；长治久安绝非单靠发展经济可以促成，政治诉求、制度建设、族群分化、文化差异、宗教冲突等等，都是政府必须正视并与持份者和衷共济以解决的问题。这在中央谋求缓解香港社会深层次矛盾的思路，自有足可启迪之处。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p