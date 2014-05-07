芝加哥期市：美国小麦期货从高位滑落，但美国天气忧虑提供支撑

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
7月大豆期货 跌0.5%，报每蒲式耳14.52-1/4美元，周二收低0.3%。
7月玉米期货 下滑0.3%，报5.16美元，前一交易日上涨1.9%。
周一美国大平原南部部分地区气温超过了100华氏度(38摄氏度)，周二持续出现异常高温和大风天气。
美国农业部周一稍晚表示，美国冬麦作物优良率为31%，低于前一周的33%。
随着乌克兰滑向战争，市场越加担心该国出口可能将受阻，小麦亦因此获得支撑。
美国农业部周一稍晚表示，美国玉米播种率为29%，低于五年均值的42%，亦低于交易商预估均值33%。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 735.50 -3.50 -0.47% +0.89% 698.26 68
CBOT玉米 516.00 -1.50 -0.29% +1.57% 506.65 59
CBOT大豆 1452.25 -7.25 -0.50% -0.75% 1469.95 35
CBOT稻米 $15.56 $0.00 +0.00% +0.42% $15.52 59
美国原油 $99.85 $0.35 +0.35% +0.37% $101.52 38
汇率
欧元/美元 $1.393 $0.000 +0.03% +0.41%
美元/澳元 0.935 0.000 +0.01% +0.85% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵/于春红; 审校 杜明霞/徐文焰)
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。