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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 09:37 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货从高位滑落，但美国天气忧虑提供支撑

7月大豆期货 跌0.5%，报每蒲式耳14.52-1/4美元，周二收低0.3%。

7月玉米期货 下滑0.3%，报5.16美元，前一交易日上涨1.9%。

周一美国大平原南部部分地区气温超过了100华氏度(38摄氏度)，周二持续出现异常高温和大风天气。

美国农业部周一稍晚表示，美国冬麦作物优良率为31%，低于前一周的33%。

随着乌克兰滑向战争，市场越加担心该国出口可能将受阻，小麦亦因此获得支撑。

美国农业部周一稍晚表示，美国玉米播种率为29%，低于五年均值的42%，亦低于交易商预估均值33%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 735.50 -3.50 -0.47% +0.89% 698.26 68

CBOT玉米 516.00 -1.50 -0.29% +1.57% 506.65 59

CBOT大豆 1452.25 -7.25 -0.50% -0.75% 1469.95 35

CBOT稻米 $15.56 $0.00 +0.00% +0.42% $15.52 59

美国原油 $99.85 $0.35 +0.35% +0.37% $101.52 38

汇率

欧元/美元 $1.393 $0.000 +0.03% +0.41%

美元/澳元 0.935 0.000 +0.01% +0.85% 　　附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵/于春红; 审校 杜明霞/徐文焰)
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