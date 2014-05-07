港报社评：二手楼市乍暖还寒，后市看一手--经济日报5月7日

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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香港二手楼市近日成交回升，个别单位更创高价，惟此仅因新盘供应短暂空窗期，令买家重投二手。大型新盘将在未来两三个月陆续应市、加息预期亦渐升温下，二手楼市恐再添压。
近期香港二手楼市似渐吹暖风，上月二手住宅单位成交量接近4,000宗，结束连续6个月不足3,000宗的闷局，且个别二手成交个案更创近期高价。惟若认为二手楼市将续回暖，恐言之尚早。 其一，二手住宅成交量增加，主因之一是发展商在过去一两个月未有推出大型新盘应市，令一手供应出现短暂空窗期，楼市购买力才由一手市场重投二手楼市，令二手楼市成交量由低位回升。 其二，个别二手成交创新高价，则因港府楼控辣招续影响二手业主放盘意慾，二手住宅放盘量本来就不多，在市场逐渐消化较市价略有折让、或贴市价的二手盘源后，余下的多是叫价较硬的放盘，能促成的二手盘成交价格自然较高。 正因近期二手楼市看似价量齐升，只是受短期因素刺激，不但难为整体楼市加温，且二手楼市暖意更恐欠持续性。 个中关键之一，是一些大型一手新盘项目，将在未来两、三个月陆续推出市场，此不但将打破一手供应空窗期，且今年发展商推盘策略仍是以尽快出货为主，故这些大型新盘料续以「面价」贴市价，并明里暗里提供大量折扣的策略，以吸引买家入市，既将购买力由二手市场吸向一手，而一手新盘打折促销，势令二手楼价再添下行压力。 更何况，不利香港整体楼市的大环境，仍未有改变，就是美国储局料继续退市，减买债计划将在今年底前完成，若美国经济与就业续稳步复苏，那原定明年中加息的时间点，更有可能提前，近期美国经济数据便有这样的苗头。随着加息步伐愈行愈近，加息预期在今年下半年势续升温，香港一、二手楼市的重压势有增无减。 二手楼市近期的暖意，仍难改变今年全年整体楼市由一手主导的格局，香港楼价调整幅度有多大、速度会多快，仍端视未来两、三个月大型新盘的推盘策略，发展商会否更进取提供折扣，甚或因竞争加剧要减「面价」，此才是香港楼市后市的重要风向标。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p