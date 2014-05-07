港报社评：二手楼市乍暖还寒，后市看一手--经济日报5月7日

近期香港二手楼市似渐吹暖风，上月二手住宅单位成交量接近4,000宗，结束连续6个月不足3,000宗的闷局，且个别二手成交个案更创近期高价。惟若认为二手楼市将续回暖，恐言之尚早。 其一，二手住宅成交量增加，主因之一是发展商在过去一两个月未有推出大型新盘应市，令一手供应出现短暂空窗期，楼市购买力才由一手市场重投二手楼市，令二手楼市成交量由低位回升。 其二，个别二手成交创新高价，则因港府楼控辣招续影响二手业主放盘意慾，二手住宅放盘量本来就不多，在市场逐渐消化较市价略有折让、或贴市价的二手盘源后，余下的多是叫价较硬的放盘，能促成的二手盘成交价格自然较高。 正因近期二手楼市看似价量齐升，只是受短期因素刺激，不但难为整体楼市加温，且二手楼市暖意更恐欠持续性。 个中关键之一，是一些大型一手新盘项目，将在未来两、三个月陆续推出市场，此不但将打破一手供应空窗期，且今年发展商推盘策略仍是以尽快出货为主，故这些大型新盘料续以「面价」贴市价，并明里暗里提供大量折扣的策略，以吸引买家入市，既将购买力由二手市场吸向一手，而一手新盘打折促销，势令二手楼价再添下行压力。 更何况，不利香港整体楼市的大环境，仍未有改变，就是美国储局料继续退市，减买债计划将在今年底前完成，若美国经济与就业续稳步复苏，那原定明年中加息的时间点，更有可能提前，近期美国经济数据便有这样的苗头。随着加息步伐愈行愈近，加息预期在今年下半年势续升温，香港一、二手楼市的重压势有增无减。 二手楼市近期的暖意，仍难改变今年全年整体楼市由一手主导的格局，香港楼价调整幅度有多大、速度会多快，仍端视未来两、三个月大型新盘的推盘策略，发展商会否更进取提供折扣，甚或因竞争加剧要减「面价」，此才是香港楼市后市的重要风向标。