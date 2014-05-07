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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 09:27 BJT

港报社评：占中公民提名合流政改情势滑向深渊--明报5月7日

「和平占领中环运动」举行第3次商讨日，由已签署意向书人士投票选出3个方案，结果主打公民提名的方案「胜出」，按此趋势，无论6月20至22日的电子投票哪一个方案得票最多，公民提名都会成为占中的诉求；以中央对占中和公民提名的抗拒，除非政改商讨有突破发展，否则政改有可能泡汤，届时难以估计社会稳定受到多大程度冲击，而政制原地踏步将使管治困局进一步恶化，香港整体情势和发展确实值得忧虑。

公民提名方案在占中运动占优势，并不使人太意外。因为参与占中的人，一般较热中政治事务，他们站在道德高地，不理会现实政治限制，提出或认同公民提名，完全可以理解；昨日，人民力量与社民连动员出席商讨日，声言要踢走没有公民提名的「温和方案」，而提出温和方案的团体、学者缺乏动员能力，在争取认同方面，自是吃亏。

关于政改讨论，激进主张空间愈来愈大，许多人都认为与中央与建制派的保守取态有关。其实，无论中央对占中怎样咬牙切齿，阻吓作用有限。发起占中的学者，早已表明占中是争取普选的最后一步，只有当局的方案未能符合普及而平等国际标准、有不合理限制、市民没有真正选择，他们才会正式发起占中；设若当局的方案符合普及平等原则、让市民有真正选择和并无不合理限制。

因此，温和力量未来这段日子，要持续向社会和公众解释中间温和方案，争取更多支持；必要时，中间力量可主动要求到北京与领导人会晤，争取彻底解决政制困扰、解决管治困局，使香港重拾推动全面发展的政治动力。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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