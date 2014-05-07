港报社评：占中公民提名合流政改情势滑向深渊--明报5月7日

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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「和平占领中环运动」举行第3次商讨日，由已签署意向书人士投票选出3个方案，结果主打公民提名的方案「胜出」，按此趋势，无论6月20至22日的电子投票哪一个方案得票最多，公民提名都会成为占中的诉求；以中央对占中和公民提名的抗拒，除非政改商讨有突破发展，否则政改有可能泡汤，届时难以估计社会稳定受到多大程度冲击，而政制原地踏步将使管治困局进一步恶化，香港整体情势和发展确实值得忧虑。
公民提名方案在占中运动占优势，并不使人太意外。因为参与占中的人，一般较热中政治事务，他们站在道德高地，不理会现实政治限制，提出或认同公民提名，完全可以理解；昨日，人民力量与社民连动员出席商讨日，声言要踢走没有公民提名的「温和方案」，而提出温和方案的团体、学者缺乏动员能力，在争取认同方面，自是吃亏。
关于政改讨论，激进主张空间愈来愈大，许多人都认为与中央与建制派的保守取态有关。其实，无论中央对占中怎样咬牙切齿，阻吓作用有限。发起占中的学者，早已表明占中是争取普选的最后一步，只有当局的方案未能符合普及而平等国际标准、有不合理限制、市民没有真正选择，他们才会正式发起占中；设若当局的方案符合普及平等原则、让市民有真正选择和并无不合理限制。
因此，温和力量未来这段日子，要持续向社会和公众解释中间温和方案，争取更多支持；必要时，中间力量可主动要求到北京与领导人会晤，争取彻底解决政制困扰、解决管治困局，使香港重拾推动全面发展的政治动力。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p