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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 09:28 BJT

港报社评：占中公投「无得拣」--星岛日报5月7日

占领中环行动商讨日筛选出来的三个普选特首方案，全部包含公民提名成分，预示了「占中」势在必行，同时亦大幅削弱了其反映民意的基础，把泛民中的温和务实意见摒除在外，遑论反映全港主流民意。

中央已经表明，任何试图绕过或削弱提名委员会实质提名权的方案，都不符合《基本法》。香港大律师公会和律师会都认同，公民提名不符合《基本法》。因此，港府日后建议的普选特首机制，肯定没有公民提名的元素。

由于港府方案和「占中」方案在公民提名上南辕北辙，「占中」肯定要付诸行动。不过，其迹近「一言堂」的狭隘立场，违背了大多数市民对落实一人一票选特首的期望，又代表不了泛民温和支持者的意愿，泛民温和政党，需要检视是否任由其霸占泛民「代言人」的旗帜。

真正的民意，包括沉默的大多数，是靠民主投票反映出来。投票制度其中一个功能，就是避免透过群众运动暴烈对抗，产生的社会和政经动荡。「占中」打着争取「真普选」、「反筛选」的旗帜，但是其酝酿方案的过程，却严重偏离自己所标榜的口号，缺乏多元包容。三个阶段的商讨日，主要参加者都是对这议题意见比较强烈的一批人，大家在小圈子内互相影响，「塘水滚塘鱼」，导致运动愈走愈窄。

「占中」发展过程不断变质，逐步演变成虚有民主之名的闹剧。如果泛民政党以下月的电子公投结果为民意所归，难以取信于大部分市民；如果还要任由「占中」牵着鼻子走，就要冒沦为闹剧丑角的风险。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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