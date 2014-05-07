港报社评：占中公投「无得拣」--星岛日报5月7日

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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占领中环行动商讨日筛选出来的三个普选特首方案，全部包含公民提名成分，预示了「占中」势在必行，同时亦大幅削弱了其反映民意的基础，把泛民中的温和务实意见摒除在外，遑论反映全港主流民意。
中央已经表明，任何试图绕过或削弱提名委员会实质提名权的方案，都不符合《基本法》。香港大律师公会和律师会都认同，公民提名不符合《基本法》。因此，港府日后建议的普选特首机制，肯定没有公民提名的元素。
由于港府方案和「占中」方案在公民提名上南辕北辙，「占中」肯定要付诸行动。不过，其迹近「一言堂」的狭隘立场，违背了大多数市民对落实一人一票选特首的期望，又代表不了泛民温和支持者的意愿，泛民温和政党，需要检视是否任由其霸占泛民「代言人」的旗帜。
真正的民意，包括沉默的大多数，是靠民主投票反映出来。投票制度其中一个功能，就是避免透过群众运动暴烈对抗，产生的社会和政经动荡。「占中」打着争取「真普选」、「反筛选」的旗帜，但是其酝酿方案的过程，却严重偏离自己所标榜的口号，缺乏多元包容。三个阶段的商讨日，主要参加者都是对这议题意见比较强烈的一批人，大家在小圈子内互相影响，「塘水滚塘鱼」，导致运动愈走愈窄。
「占中」发展过程不断变质，逐步演变成虚有民主之名的闹剧。如果泛民政党以下月的电子公投结果为民意所归，难以取信于大部分市民；如果还要任由「占中」牵着鼻子走，就要冒沦为闹剧丑角的风险。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p