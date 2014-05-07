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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 09:49 BJT

更新版 1-新西兰数据：失业率持于五年低点，央行6月料再加息

新西兰央行总裁惠勒周三表示，如果在出口价格持续下滑等基本面恶化的情况下，新西兰元仍然保持高位，“那个时候将更适合央行干预汇市，沽出新西兰元，”

惠勒表示，新西兰元汇率偏高将抑制通胀压力，再加上经济数据，将成为影响加息决定的因素。

周二的就业数据显示劳动力市场持续成长，暗示新西兰央行将在6月举行的下次会议上升息25个基点，至3.25%；此前该央行已在3月和4月升息，两次均加息25个基点。

“这是相当强劲的报告，新西兰央行也会持这样的观点。就利率来说，这不会改变明年升至4.5%的进程，”道明证券驻悉尼的亚太地区分析师主管Annette Beacher称。

“我认为新西兰央行将在6月升息，此后停顿几个月时间。”

路透对17位分析师的调查显示，除一位外，其他所有分析师均预期新西兰央行将在6月升息至3.25%，多数分析师预计今年底前利率将上调至3.75%。(完)

(编译 李爽/于春红; 审校 石冠兰)
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