专栏节选：两岸发展进入历史关键转折--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月8日出版的当期「老谢开讲」专栏)

一场三一八的太阳花学运，除了学生自主攻入最高议会殿堂的立法院，也抢进国家最高行政殿堂的行政院，并且，在一夕之间号召五十万民众走上街头，这都是历史上学生运动之最。

这场太阳花学运以反服贸为主要诉求，却意外冲撞现行两岸关系，除了有可能挡下争议很大的《服贸协议》外，也可能让后续两岸关系出现巨大转折，甚至是牵动二○一六年总统大选主轴，对台湾社会冲击不可谓不大。

如果大家对过去两岸关系够敏感的话，应该都可以发现，台湾的学运闹得那么大，但北京政府对这个事件反应很平和。大家最有印象的是国台办主任张志军在博鳌论坛中被问到反服贸抗争的看法，他说出很重要的看法。首先是他承认过去二十年中国对台工作，可能做得不够落实，他认为两岸交往的利益跑到少数人手上，未来中方应该多与年轻人及中小企业对话，这是中国对台工作最高层级官员的讲话，已对两岸关系未来发展埋下一些变数。

**中国对台不友善，是最根本问题**

而在张志军讲话的关键时刻，正好是太阳花学运最高潮之际，博鳌论坛也在海南岛举办，那时前副总统萧万长正率领包括詹启贤等一行台湾代表与会，让台湾的学运成为两岸交流焦点。据了解，中国官方说法一开始仍把学运定调为民进党发起的群众运动，而参与的学生则接受马政府的说法，定调为「暴民」。

不过在后来的意见沟通中，台湾的代表让中方理解到几个要点，一是台湾没有任何一个政党有能力一口气号召五十万人上街头，即使是民进党来号召，恐怕只有几万人，而且，恐怕会是以老人为主，年轻人不会太多。况且，马政府把学运领袖抹黑是民进党号召，实在太过抬举民进党或蔡英文的实力了。

二是《服贸协议》对台湾那么有利，为什么有那么多人站出来反对？这背后又涉及反中情绪在里面，问题的症结有两个，一个是彭淮南总裁所说的「Take」与「Give」的问题，也就是说在两岸关系中「Take」的一方都是大财团，像台塑董事长李志村站出来教训年轻人说，再闹下去，不但没有二十二Ｋ，可能连十五Ｋ都没有，就让人印象错愕。在中国改革开放的三十几年中，Take的永远是Take的一方，而Give的，永远是被Give那一族，双方毫无交集。

另一个角度是从九○年代两岸快速交流以来，中国对台湾真实不是那么友善。今天很多台湾人忧心边缘化的问题，台湾不能加入国际组织，关键是中国的阻挠。这次服贸争议中，代表马政府思维的经济部长张家祝，与次长杜紫军多次出面训斥力阻服贸的学生会玩掉自己的前途，并且痛斥那一群反服贸的教授，同时又搬出恐惧诉求说学生反服贸抗争，台湾与国外协商的参与国际组织全部停摆，又说服贸不签台湾不能加入ＲＣＥＰ(区域全面经济伙伴关系协定)也不能参加ＴＰＰ(跨太平洋经济战略伙伴关系协定)，因为中国反对，中国也会要求ＴＰＰ相关会员国阻挠台湾。这一番说词，好像是中国派来台湾的官员说的，对台湾的民众毫无说服力。

事实上，中国从一九七八年改革开放到现在，已是经济大国，但是对台工作仍然是「斤斤计较」。例如，九二年中国已开放证券市场，那时台湾股市老早已上万点，中国证券业务的规章都抄自台湾，但是中国的证券业务就是不对台湾开放。同样地，○二、○三年中国银行业开始引高盛、美国银行、新加坡淡马锡、苏格兰皇家银行入股，就是没有台资银行。

现在服贸要开放金融业务，中国对台湾只开了一扇小门，只有福建省，且银行业只开放村镇银行，保险业务以产险为主，证券业务格局也很小。在网路金融时代来临，中国才要开放金融业务，为时已晚。

**让利只是一个名词，嘴边说说而已**

另外，为什么货贸不签要先签服贸？原来货贸卡在面板及中间石化原料的几项台湾比较有竞争力产业的关税，双方谈不拢，只好让难度较高的服贸先行，才会引出这次的争议。这些年来，对台工作的中国官员总会把「让利」两个字挂嘴边，但是经常是口惠实不至，而领导台湾的经贸官员也不知道中国应对台湾「让什么利」？于是让利只是一个名词，嘴边说说而已。

中国对台工作没有抓到台湾的弱点，其实是在一八九五年《马关条约》签署那一年，清廷要把台湾卖掉的时候，李鸿章就说过台湾人「爱钱、怕死、爱面子」，中国对台工作如果会抓住这个精神，台湾一定跑不掉。

认清反服贸的背景，我们必须理解中国从一九七八年改革开放后，进入奔驰的三十年，特别是在一九八九年天安门事件后，中国积极改革经济，这是经济最蓬勃发展的黄金期，中国经济飞扬三十年，至少有几个进程是十分关键的。

**中国进入黄金三十年、台湾却困顿二十年**

首先是九二年上海、深圳交易所成立，从此中国有了证券市场；再来是九四年人民币与外汇券并轨，中国货币从此走上单轨制，特别是九四年人民币并轨后的大贬值，让中国出现强大竞争力。中国强力吸金，让东南亚各国饱尝资金大失血，终于引爆了九七年亚洲金融风暴；但是在这场亚洲大浩劫中，中国更进一步成为亚洲中流砥柱，加速经济跃升。

到了二○○一年，中国排除万难加入ＷＴＯ(世贸组织)，成为世界经贸的一员，然后是○五年人民币从八．二七七改采浮动，从此人民币走向升值之路。到了○八年金融海啸，中国斥资人民币四兆元救市，虽然带来不小后遗症，但是中国在全球经济舞台变得更大。

然而，中国进入快速奔驰的黄金三十年，台湾却意外形成困顿的二十年，台湾不但没有搭上中国经济奔驰的列车，反而是陷入困顿，源头是在九○年代中国经济要起跑之际，李登辉总统执行「戒急用忍」政策，台湾丧失了「低档进场」的机会，只有那些勇于起跑的，如旺旺蔡衍明、康师傅魏家、正新轮胎罗结、宝成的蔡其瑞家族及郭台铭、郑崇华等电子业大老板，搭上中国成长列车，开创出大事业。

九○年代中国经济起飞，台湾没有精准的中国战略，反而让台湾的人流、物流、金流加速向中国流动，台湾企业西进一波接一波，台湾企业投资中国，却不投资台湾，一度让台湾工业区土地门可罗雀，失业率自然节节上升。○八年马英九总统的竞选口号喊出的「六三三」，本来六是经济成长率，但是跑出来的六．一二％却是失业率。

这是两岸经济过去三十年的写照，中国在奔驰，台湾却陷入困顿，这次台湾服贸抗争，至少掀起几个主轴，这是两岸政府必须具体面对的。一是中国必须改变过去三十年一成不变的招商策略，从九○年代以来，台商到中国批地、建厂，台湾的资金一波波前进中国，台湾的钱被吸乾了。

现在中国经济强大了，工资也不再便宜，中国有必要改变过去的招商策略，甚至要改变政策，真正用心帮助台湾，而不是「弱台」，因为两岸的产业已出现了大变化。

**聚焦两岸从互补、竞争到合作的必要性**

从改革开放以来，台商到中国，主要是看中中国的廉价劳力，两岸的产业有高度的互补性。及至二○○○年后，台湾电子业积极进入中国，建立了产业链，同时也培养了中国的潜在竞争者，如今两岸的电子产业已形成绝对竞争状态。

从过去几年发展的轮廓可以清楚看出，台湾的品牌ＰＣ大厂宏碁，因为联想崛起而节节败退；中国的手机品牌厂崛起，宏达电也出现困兽之斗，进而牵动手机供应链。

像是相机镜头的大立光遭到水晶光电与舜宇光学夹攻，美律苦战歌尔声学与瑞声科技；台湾的新普科技与顺达科技力拚德赛电池；机壳则是两岸打成一团，从可成、铠胜、鸿准大战巨腾、比亚迪电子、嘉瑞国际。

而最令人印象深刻的，则是工厂设在厦门，在台湾上市的ＴＰＫ（宸鸿）。过去一年ＴＰＫ宸鸿从大赚到赔钱，股价更是一落千丈，原来是中国的欧菲光电与信利国际崛起，让ＴＰＫ重重摔了一跤。两岸的产业已形成了一个另类的杀戮战场，这个时候，两岸应积极思考重新建立合作机制的平台。

二是下一个要聚焦两岸从互补、竞争、杀戮到互助合作的必要性，像是争议很大的两岸面板产业，台湾与中国不应继续火拚，反而应合作升级，中国专心发展全球电视品牌，台湾专司面板供应、半导体也是如此。 目前清华紫光重新整合展讯，看起来是对着台湾的联发科；同时，中国国务院准备以五年五千亿元人民币发展半导体产业，目标也是台积电，这都是从竞争与杀戮的角度出发，其实两岸应携手打世界盃。因为接下来的４Ｇ、５Ｇ建置，两岸实在有加速整合的必要性，现在中国经济规模大了，中国政府更有能力扮演这个整合者的角色。

三是台湾与中国的高度连结，台湾其实是跑不掉的，但是中国要对台湾释出更多的善意，像是两岸应先解除敌对状态，那是一九四九年国共内战所造成的，中国必须正视台湾二千三百万人还活着的事实，这次《服贸协议》难签，前提就在此，假如中国不愿承认台湾，这一张《服贸协议》有如「人鬼联姻」，毫无价值。也许中国政府应拉着台湾的手走向国际组织，台湾人的心立刻会被融化。

四是过去二十年，台湾三位领导者从李登辉、陈水扁到马英九，都没有精准抓到中国经济飞跃成长的节拍。过去民进党执政，被骂是「锁国」，现在国民党执政，有人批评是「锁进中国」，一切只看中国脸色。到了二○一六年的总统大选，台湾民众一定要更加思考，台湾到底需要什么样的新领导者，未来的领导者可能是不偏不倚、能够带领台湾走向世界，同时也能维持台湾尊严的人。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。