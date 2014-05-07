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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 09:48 BJT

中国铁路：铁路总公司一季度亏损59亿元，同比小幅减亏

路透上海5月7日 - 中国铁路总公司日前公告称，2014年一季度税后利润为亏损59.28亿元人民币，较去年一季度小幅减亏，而2013年铁路总公司实现税后利润2.57亿元，虽同比增长31%，但仍属微利状态。

刊登在中国货币网的铁路总公司2014年一季度审计报告显示，截至今年3月31日，其资产总额5.11万亿元，较上年末增加1.2%；负债总额3.27万亿元，较上年末增加1.3%；3月末负债率继续微升至64%。

此外，今年一季度铁路总公司实现运输收入1,414.1亿元，去年全年则为6,068.1亿元；计入其他收入后，一季度收入合计为2,294.7亿元，去年全年则为10,433.9亿元。

中国铁路总公司一季度及去年部分财务指标：

项目 2014年一季度 2013 2012

税后利润(百万元) -5,928 257 196

货运量(吨公里) 634 2,685 2,722

客运量(人公里) 272 1,055 978

单位成本(分/吨公里)16.62 15.98 13.83

中国铁路总公司去年一季度的税后利润为-68.76亿元，负债率为62.31%，去年末的负债率则为63.93%。

中国铁道部改革方案于去年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。

此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013-2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。

今年铁路总公司获批可通过企业债融资额度仍为1,500亿元，为连续第三年维持这一规模。

中国财政部今年2月公告称，对企业持有2014年和2015年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入，减半征收企业所得税，这亦延续了过去三年的政策。（完）

参看相关细节，请点选中国货币网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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