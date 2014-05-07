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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 09:40 BJT

港报社评：「商讨公投」违民意反法治害青年--文汇报5月7日

「占中」昨日举行「第三次商讨日」，由已签署「占领中环同意书」人士推选三个所谓民选政改方案，作为「公投」方案。事实上，主流民意期望依法落实普选，「占中」本质上是以违法手段冲击政改；变相「公投」政改方案，更是挑战「一国」原则，都是企图将政改引向歪路。显然，「商讨日」不过是为发动「占中」找借口，作准备。必须警惕的是，参与「商讨日」的多是涉世未深的青年人，说明「占中」魔爪正伸向青年人，社会各界必须联手制止。

为期5个月的政改首轮公众谘询结束，香港社会形成了三点重要共识，其中一点就是认同政改必须依法办事、有根有据。然而，「占中」组织者却罔顾香港政改的法律规定，不理社会依法普选的共识，意图以大规模的违法抗争迫使中央接纳其违反基本法的政改方案，否则不惜令政改一拍两散。至于在香港进行「公投」，更加没有宪制性法律依据，没有法律依据变相「公投」就是违法。「占中」搞手变相「公投」政改方案，目的就是要让对抗中央的人当选特首，暴露出「港独」底牌。

「占中」组织者最初曾表示将会由中产和专业人士担当主力，以免青年人参与违法行动。然而，昨日「商讨日」的参加者却多是年轻人。这种趋向尤其令人忧虑，反映「占中」组织者正全力向涉世未深的青年人招手，企图以民粹式的口号来唆使青年人违法「占中」。香港法例列明10岁以上人士均须负上刑责，青年人参与「占中」是违法行为，将要赔上前途，社会各界应共同抵制「占中」，保护香港下一代。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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