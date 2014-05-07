港报社评：「商讨公投」违民意反法治害青年--文汇报5月7日

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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「占中」昨日举行「第三次商讨日」，由已签署「占领中环同意书」人士推选三个所谓民选政改方案，作为「公投」方案。事实上，主流民意期望依法落实普选，「占中」本质上是以违法手段冲击政改；变相「公投」政改方案，更是挑战「一国」原则，都是企图将政改引向歪路。显然，「商讨日」不过是为发动「占中」找借口，作准备。必须警惕的是，参与「商讨日」的多是涉世未深的青年人，说明「占中」魔爪正伸向青年人，社会各界必须联手制止。
为期5个月的政改首轮公众谘询结束，香港社会形成了三点重要共识，其中一点就是认同政改必须依法办事、有根有据。然而，「占中」组织者却罔顾香港政改的法律规定，不理社会依法普选的共识，意图以大规模的违法抗争迫使中央接纳其违反基本法的政改方案，否则不惜令政改一拍两散。至于在香港进行「公投」，更加没有宪制性法律依据，没有法律依据变相「公投」就是违法。「占中」搞手变相「公投」政改方案，目的就是要让对抗中央的人当选特首，暴露出「港独」底牌。
「占中」组织者最初曾表示将会由中产和专业人士担当主力，以免青年人参与违法行动。然而，昨日「商讨日」的参加者却多是年轻人。这种趋向尤其令人忧虑，反映「占中」组织者正全力向涉世未深的青年人招手，企图以民粹式的口号来唆使青年人违法「占中」。香港法例列明10岁以上人士均须负上刑责，青年人参与「占中」是违法行为，将要赔上前途，社会各界应共同抵制「占中」，保护香港下一代。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p