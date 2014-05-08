专栏节选:空手的压力--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月8日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 自金融海啸以来，全球经济复苏已迈入第五年，但市场余悸犹存。回顾过去六十年来，全球经济多数时间受到各式各样的冲击，而这其中，信用循环一直是最常见的原因。

大型经济体要扩张经济，不论是要拉长成长期间或成长规模，都得透过信用循环来达成，债务于是便愈堆愈高。

往前追溯到一九六○年代越战期间，詹森总统（Lyndon Johnson）推出「bullet & butter」（子弹与奶油）政策，对外要加强越南的军事行动，对内则向贫穷宣战，让家家户户早餐都有「奶油」可吃。然而，这样的双面作战超出美国经济的负担能力，以致债务快速累积，美元也难逃崩盘命运。

但是，正如今日我们所见到的，美国背负着庞大债务，但最大的苦主却不是美国自己。联准会将大部分的债务「货币化」，也就是大量印钞票，于是许多钞票流向拉丁美洲和欧洲，这些国家持有大量美元，再回头购买许多美国金融商品，以支撑美国经济。

这样的模式维持到八○年代初期，爆发第三世界债务危机，造成许多主权国家债务违约与重整。但在危机过后，却也出现规模最大的多头市场；这一波多头直到二○○○年的网路泡沫才画下句点。

九七年的亚洲金融风暴是另一个案例，藉由大量举债带动经济快速成长，大崩盘接踵而至。同样地，危机之后也走了很长一段多头行情，经济也复苏了近十年，直到最近的新危机爆发后才结束。

投资股市的最好时机点，是主要债务引爆危机后立即进场，这道理人人都懂。上述的多头行情不但翻涨了好几倍，还维持很长的时间，甚至达十年之久。

危机过后股价多处于最低档，而先前的庞大债务也有了解决之道，因此再发生突发状况的可能性很低；此外，政府也会采取偏向成长的政策。然而，尽管危机入市有显而易见的利益，但绝大多数的投资人却反其道而行，他们被恐惧和情绪所左右，大家满手现金，却只有少数人敢投入股市，市场也因此慢慢攀升。

在这个阶段我们也看到一个现象，就是所有的消息都是「好消息」；就像太阳花学运前后几周内，台股有超越亚股四％的表现。当坏消息出现时，市场虽然预期股市将下跌，但因为大家手上都没有股票了，所以股价也跌不下去；反而是多数人抱着逢低进场的心思，所以稍有回档便有买盘涌进。

投资人重返股市的过程通常需要好几年，这时间指数看回不回、缓步攀高，空手者买股的压力愈来愈大。这正是我们现在所处的情况。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。