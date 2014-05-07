《焦点》银行业者调整亚洲策略，注重与政府和监管机构搞好关系

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
该银行与亚洲其他全球同业一样，包括银行业、保险和大宗商品等全部业务在内，要向该地区逾100个监管机构报告。
但这些银行在该领域投资所带来的回报愈发明显。
2008-09年金融危机过后，在欧美政府对银行资本和衍生品交易制定新规之际，许多亚洲监管机构则没什么动静。
这让该地区监管机构和企业觉得，这样一套规定对他们没什么作用，比如对衍生品交易的监管规定，该规定是针对美国等流动性更强的市场量身定做，而非亚洲市场。
这促使新加坡、香港和澳洲等金融中心的监管机构在国际舞台上更踊跃发声，比如在国际证监会组织(International Organisation of Securities Commissions)和金融稳定委员会(Financial Stability Board).
“亚洲的监管机构要求在遵循全球性规则的同时，实行更可行的解决办法，”安永的Vas表示。“这使得亚洲企业高管更有必要与当地监管者进行对话，这样他们可以帮助推动全球化解决方案的确定。”(完) (编译 戴素萍/李婷仪/郑茵/李爽 审校 徐文焰/艾茂林)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。