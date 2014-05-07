《焦点》银行业者调整亚洲策略，注重与政府和监管机构搞好关系

该银行与亚洲其他全球同业一样，包括银行业、保险和大宗商品等全部业务在内，要向该地区逾100个监管机构报告。

但这些银行在该领域投资所带来的回报愈发明显。

2008-09年金融危机过后，在欧美政府对银行资本和衍生品交易制定新规之际，许多亚洲监管机构则没什么动静。

这让该地区监管机构和企业觉得，这样一套规定对他们没什么作用，比如对衍生品交易的监管规定，该规定是针对美国等流动性更强的市场量身定做，而非亚洲市场。

这促使新加坡、香港和澳洲等金融中心的监管机构在国际舞台上更踊跃发声，比如在国际证监会组织(International Organisation of Securities Commissions)和金融稳定委员会(Financial Stability Board).

“亚洲的监管机构要求在遵循全球性规则的同时，实行更可行的解决办法，”安永的Vas表示。“这使得亚洲企业高管更有必要与当地监管者进行对话，这样他们可以帮助推动全球化解决方案的确定。”(完) (编译 戴素萍/李婷仪/郑茵/李爽 审校 徐文焰/艾茂林)