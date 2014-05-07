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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 10:26 BJT

美国金融：SEC对大型银行在亚洲雇佣情况扩大调查范围--WSJ

路透5月7日 - 华尔街日报(WSJ)周二报导称，美国证券交易委员会(SEC)已经对大型银行在亚洲雇佣情况扩大了调查范围，并在3月初向至少五家美国和欧洲银行致函索取更多信息。

根据华尔街日报，SEC致函的银行包括高盛公司(Goldman Sachs) 、摩根士丹利(Morgan Stanley) 、花旗集团(Citigroup) 、瑞士信贷 和瑞银集团(UBS) 。

该报称，SEC正调查这些银行或其员工雇佣社会关系良好的官员的亲属之行为，是否违反了反贿赂法规。如欲浏览报导原文，请点选：r.reuters.com/tyc29v

该报表示，SEC尚未指控任何银行行为不当。

高盛发言人Andrew Williams、花旗发言人Danielle Romero-Apsilos以及瑞士信贷发言人Jack Grone均拒绝对该报导置评。

由于时值美国下班时间，SEC发言人John Nester、瑞银和摩根士丹利代表都没有立即回复置评请求。

去年8月，美国当局对在亚洲营业的银行雇佣情况的关注首次曝光。当时，媒体报导称SEC正调查摩根大通(JP Morgan Chase) 香港办事处是否雇佣了有影响力的中国国有企业领导人的子女，旨在赢取承销业务和其他合约。

华尔街日报引述未具名的调查知情人士称，SEC要求这些银行提供在亚洲的雇佣记录，包括由外国官员和客户推荐的雇员名单。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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