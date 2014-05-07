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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 10:15 BJT

中国新债：农发行下周一将发至多150亿元固息债，期限一、三及五年

路透上海5月7日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(12日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，其中一年品种为增发债，三年和五年期为新发债。

刊登在中国债券信息网的公告称，一年品种为今年第30期债券 第二次增发，票面利率4.75%；三年和五年期分别为农发行今年第34期和35期金融债。

上述债券具体发行条款如下：

30期第二次增发 34期 35期

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 1年：5月12日14:00-15:30

3/5年：5月12日14:00-15:00

招标方式 1年：单一价格中标(荷兰式)

3/5年：单一利率中标(荷兰式)

缴款日 5月16日 5月15日 5月15日

起息日 4月16日 5月15日 5月15日

发行期 5/13-5/16 5/13-5/15 5/13-5/15

上市日 5月20日 5月21日 5月21日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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