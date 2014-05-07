中国新债：农发行下周一将发至多150亿元固息债，期限一、三及五年

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透上海5月7日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(12日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，其中一年品种为增发债，三年和五年期为新发债。
刊登在中国债券信息网的公告称，一年品种为今年第30期债券 第二次增发，票面利率4.75%；三年和五年期分别为农发行今年第34期和35期金融债。
上述债券具体发行条款如下：
30期第二次增发 34期 35期
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标时间 1年：5月12日14:00-15:30
3/5年：5月12日14:00-15:00
招标方式 1年：单一价格中标(荷兰式)
3/5年：单一利率中标(荷兰式)
缴款日 5月16日 5月15日 5月15日
起息日 4月16日 5月15日 5月15日
发行期 5/13-5/16 5/13-5/15 5/13-5/15
上市日 5月20日 5月21日 5月21日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p