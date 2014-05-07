中国货币市场：隔夜和七天回购利率微幅波动，乐观稳定气氛浓厚

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透上海5月7日 - 中国银行间资金市场周三依旧宽松，已处阶段低位的隔夜和七天期回购加权利率变动微弱，14天期则因需求略逊而小幅下行。
交易员称，目前机构对短期内流动性预期空前稳定，资金价格水平也基本被认可。不过就期限偏好而言，资金需求方更倾向于借入绝对价格相对低的隔夜品种。
另外，对未来资金面预期的相对乐观，令三个月shibor在延续跌势的同时，幅度并有所放大。
上海一券商交易员表示，“现在各种机构都出钱，各期限的也都有。但我们大部分还是愿意借短的，预期稳定就滚隔夜。”
其他机构交易员对短期流动性的看法也相对乐观。除了中旬缴税可能会造成扰动外，5月整体问题应该不大。
兴业银行首席经济学家鲁政委最新报告称，央行最新货币政策执行报告明确要降低融资成本，意味着在经济出现明显回升之前，货币市场利率将不可能明显上升，这反过来意味着未来流动性出现极端紧张的情况将是小概率事件。
中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.3807 2.3681 +1.26
七天 3.1179 3.1088 +0.91
14天 3.0637 3.1566 -9.29
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.0000 1.9100 +109.00
七天 3.3300 2.0250 +130.50
14天 3.3200 3.2000 +12.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.3800 2.4000 -2.00
七天 3.1500 3.0800 +7.00
14天 3.1300 3.1600 -3.00
Shibor
其中:隔夜 2.3700 2.3700 +0.00
七天 3.1125 3.0920 +2.05
三个月 5.4167 5.4474 -3.07
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p