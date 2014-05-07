版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 11:59 BJT

中国货币市场：隔夜和七天回购利率微幅波动，乐观稳定气氛浓厚

路透上海5月7日 - 中国银行间资金市场周三依旧宽松，已处阶段低位的隔夜和七天期回购加权利率变动微弱，14天期则因需求略逊而小幅下行。

交易员称，目前机构对短期内流动性预期空前稳定，资金价格水平也基本被认可。不过就期限偏好而言，资金需求方更倾向于借入绝对价格相对低的隔夜品种。

另外，对未来资金面预期的相对乐观，令三个月shibor在延续跌势的同时，幅度并有所放大。

上海一券商交易员表示，“现在各种机构都出钱，各期限的也都有。但我们大部分还是愿意借短的，预期稳定就滚隔夜。”

其他机构交易员对短期流动性的看法也相对乐观。除了中旬缴税可能会造成扰动外，5月整体问题应该不大。

兴业银行首席经济学家鲁政委最新报告称，央行最新货币政策执行报告明确要降低融资成本，意味着在经济出现明显回升之前，货币市场利率将不可能明显上升，这反过来意味着未来流动性出现极端紧张的情况将是小概率事件。

中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3807 2.3681 +1.26

七天 3.1179 3.1088 +0.91

14天 3.0637 3.1566 -9.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0000 1.9100 +109.00

七天 3.3300 2.0250 +130.50

14天 3.3200 3.2000 +12.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3800 2.4000 -2.00

七天 3.1500 3.0800 +7.00

14天 3.1300 3.1600 -3.00

Shibor

其中:隔夜 2.3700 2.3700 +0.00

七天 3.1125 3.0920 +2.05

三个月 5.4167 5.4474 -3.07

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐