美国个股：CME新推出期铝合约，对LME发起挑战

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透纽约5月6日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group) 周二甫推出新的美国期铝合约，成交量仅为57口；CME发起了对伦敦金属交易所(LME)的挑战。
周二CME成交的期铝合约中，41口为7月合约 ，相当于1,025吨铝，在日成交量中占多数，另外七口为8月合约 ，四口为9月合约，此外还有五口为12月合约 。
鉴于LME期铝指标地位稳固，带来了激烈的竞争，CME期铝成交量远小于CME旗下纽约商品期货交易所(COMEX)期铜和LME期铝，但仍优于许多交易商的预期。
上月LME期铝合约日均成交量约为25万口，相当于630万吨铝；按成交量和未平仓合约计，期铝是LME最大合约。
全球最大商品经纪商之一的Newedge资深金属主管Mike Turek对路透表示，该公司周二为客户下了一些订单。
他称，“CME是否是解决行业问题的灵丹妙药，尚待观察，人们都在持观望态度，”
CME-7月期铝合约周二跌0.46%，结算价报每吨2,172.75美元。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。