版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 10:14 BJT

金属期市：伦敦期镍接近15个月高点，市场担心供应紧张

LME期铜 较上日小跌0.1%，报每吨6,711.25美元。

上海期交所8月期铜 小涨0.2%，报每吨47,240元人民币(合7,600美元)。

周二公布的调查显示，欧元区企业第二季开局稳健，企业活动升温至近三年最快速度 。另外欧元区3月零售销售则意外上升 。

中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。

芝加哥商业交易所集团(CME Group) 的新美国铝期货合约周二登场，仅57口易手，这是该交易所想大胆挑战LME规模510亿美元市场的举措。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/张若琪 审校 戴素萍/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐