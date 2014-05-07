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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 10:22 BJT

台湾汇市：台币早盘实质价位稳中微扬，台股走跌令市场观望

路透台北5月7日 - 台币兑美元 实质价位周三早盘平稳中微微趋升。国际美元上日出现较大幅度回档，韩元 一早又走升，但对近日已见升势的台币带动有限，主要是市场认为台股回档整理，外资汇入力道将受考验，不愿在此时追价。

汇银人士指出，台股 回跌进入整理格局，令外资有汇出的疑虑，而此前台币盘中已涨破30.100关卡，逼近30元大关的央行警戒区，都让投资人心生忌惮，除非台股重回升势或国际美元进一步明显走弱，才有机会让台币进一步往30元大关测试。

〞大家也还没有勇气(追价)，...市场偏向保守。〞一位本地银行交易员指出。

交易员也指出，虽然盘面上主要亚币包括韩元、人民币 早盘均呈涨势，但各个币别走升的原因不同，近来较难彼此连动，台币短线仍受台股升跌所引发的外资动向影响最大。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.112-30.119，上日则在30.116-30.130。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价与上日尾盘相似，未进一步扩大；一个月远汇报价 早盘在30.067/30.085左右，上日纽约盘收在30.020。

交易员观察市场动态：

* 美元指数 上日走跌至79.100下方，今日早盘低档震荡

* 台股跌势尚在可接受范围，观察是否进一步扩大跌幅

* 台股走势不利外资持续汇入，但早盘亦暂无明显汇出

* 进口商的实质美元买需在30.100附近平稳

* 出口商暂无追价意愿，30.150附近可观察是否进场抛汇

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.080-30.140

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