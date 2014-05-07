台湾汇市：台币早盘实质价位稳中微扬，台股走跌令市场观望

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透台北5月7日 - 台币兑美元 实质价位周三早盘平稳中微微趋升。国际美元上日出现较大幅度回档，韩元 一早又走升，但对近日已见升势的台币带动有限，主要是市场认为台股回档整理，外资汇入力道将受考验，不愿在此时追价。
汇银人士指出，台股 回跌进入整理格局，令外资有汇出的疑虑，而此前台币盘中已涨破30.100关卡，逼近30元大关的央行警戒区，都让投资人心生忌惮，除非台股重回升势或国际美元进一步明显走弱，才有机会让台币进一步往30元大关测试。
〞大家也还没有勇气(追价)，...市场偏向保守。〞一位本地银行交易员指出。
交易员也指出，虽然盘面上主要亚币包括韩元、人民币 早盘均呈涨势，但各个币别走升的原因不同，近来较难彼此连动，台币短线仍受台股升跌所引发的外资动向影响最大。
早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.112-30.119，上日则在30.116-30.130。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价与上日尾盘相似，未进一步扩大；一个月远汇报价 早盘在30.067/30.085左右，上日纽约盘收在30.020。
交易员观察市场动态：
* 美元指数 上日走跌至79.100下方，今日早盘低档震荡
* 台股跌势尚在可接受范围，观察是否进一步扩大跌幅
* 台股走势不利外资持续汇入，但早盘亦暂无明显汇出
* 进口商的实质美元买需在30.100附近平稳
* 出口商暂无追价意愿，30.150附近可观察是否进场抛汇
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.080-30.140
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p