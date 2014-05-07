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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 10:19 BJT

台湾债市：公债殖利率早盘走跌，因台股下跌及美债价格上扬

路透台北5月7日 - 台湾指标公债殖利率周三盘初小幅下挫。交易员表示，盘初先反应美债价格上扬以及台股下跌的利多，但因有美联储主席谈话以及在周五要标售10年增额券103/6R 的变数，令狭幅整理态势没有改变。

交易员认为，虽然债市偏多气氛仍在，但纵然美国10年期公债收益率 跌至2.60%以下，也不见追价买盘出笼，显示交易商仍存有高度风险意识。台债要突破盘局，可能还是要等到103/6R标售结果出炉后。

“103/6R没人敢在标之前大拿，毕竟两次增额的筹码有700亿。”一位票券商交易员说。

交易商指出，虽然台债殖利率向下空间有限，但反弹因仍有实质买盘等着承接，且后续仍有不少公债将到期还本，预料区间盘整的过程会延长。

美联储主席叶伦周三、周四将在国会听证会上作证词陈述。尽管分析师广泛预期叶伦将维持温和的政策立场，但市场人士将密切关注她的讲话，从中寻找美联储升息的线索，许多预测机构预计，美联储将在2015年初升息。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.02-1.04%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.52-1.55%

本地时间10:10最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌0.34基点报1.0306%。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌0.50基点报1.5340%。

* 台股加权股价指数 跌0.46%。

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