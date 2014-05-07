台湾债市：公债殖利率早盘走跌，因台股下跌及美债价格上扬

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月7日 - 台湾指标公债殖利率周三盘初小幅下挫。交易员表示，盘初先反应美债价格上扬以及台股下跌的利多，但因有美联储主席谈话以及在周五要标售10年增额券103/6R 的变数，令狭幅整理态势没有改变。
交易员认为，虽然债市偏多气氛仍在，但纵然美国10年期公债收益率 跌至2.60%以下，也不见追价买盘出笼，显示交易商仍存有高度风险意识。台债要突破盘局，可能还是要等到103/6R标售结果出炉后。
“103/6R没人敢在标之前大拿，毕竟两次增额的筹码有700亿。”一位票券商交易员说。
交易商指出，虽然台债殖利率向下空间有限，但反弹因仍有实质买盘等着承接，且后续仍有不少公债将到期还本，预料区间盘整的过程会延长。
美联储主席叶伦周三、周四将在国会听证会上作证词陈述。尽管分析师广泛预期叶伦将维持温和的政策立场，但市场人士将密切关注她的讲话，从中寻找美联储升息的线索，许多预测机构预计，美联储将在2015年初升息。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.02-1.04%
* 10年公债103/6R 发行前交易：1.52-1.55%
本地时间10:10最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌0.34基点报1.0306%。
* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌0.50基点报1.5340%。
* 台股加权股价指数 跌0.46%。
以下为最新相关报导链接：
--美国金融：中期内联邦基金利率料处于较低水平--美联储理事史坦
--美国债市：长债价格上涨，交易商静待叶伦讲话
--路透调查：韩国央行5月料连续12个月维持利率在2.50%不变，稍晚或升息
--路透调查：美联储可能仍要等到明年下半年才会首次升息 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p