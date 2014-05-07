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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 10:22 BJT

台湾股市：盘中下滑，受宏达电挫跌的打压

路透台北5月7日 - 台湾股市周三盘中下跌0.6%，受宏达电 挫低的打压，尽管该公司周二预期上半年料损益两平或转亏为盈 。

0155GMT，台湾加权股价指数 走低至8,862.89点，上日收升0.5%。

宏达电下挫2%，跌幅已较开盘时的4%收敛。

电子类指数 下滑0.4%，金融保险类指数 跌0.9%。(完)
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