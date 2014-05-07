美国金融：摩根士丹利执行长称银行家判断失误并非犯罪

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透纽约5月6日 - 摩根士丹利(Morgan Stanley) 执行长戈尔曼(James Gorman)周二表示，他并不认为应该有更多银行家得为了金融危机而坐牢。
“判断失误、能力不足、玩忽职守、贪婪：这些可能无法为社会所接受，且导致许多人陷入窘境，也可能带来金融灾难，但是它们算不上刑事犯罪，”戈尔曼在一个活动上，对前来采访的金融人士兼前记者Steve Rattner表示。
戈尔曼还表示，像马多夫(麦道夫/Bernard Madoff)的庞氏骗局这种被证明违法的案例不多，罪犯也已被关入大牢。
他说，“如果人们把工作搞砸了就得被关进监牢，那么各企业里里外外有好多人都要被关起来了。”
戈尔曼并未具体谈到美国司法部最近对多家银行发起的刑事诉讼。
戈尔曼还称，政府本不应该废除大萧条时代的法规，这些法规要求商业银行不得开展证券承销和交易业务。戈尔曼曾担任证券律师和顾问，2010年接任摩根士丹利执行长一职。
这些法规就是格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall Act)的一部分，它们在数年期间遭到削弱，1990年代末期立法允许建立花旗集团(Citigroup) ，更使该法案寿终正寝。截止2009年，花旗在金融危机中亏损导致美国政府三度出手相救。
在被多次问及格拉斯-斯蒂格尔法案是否应该废除时，戈尔曼都只是简单地回答“不应该”。不过他也指出，废除该法案并非是造成贝尔斯登(Bear Stearns)和华互银行等非综合银行在危机中破产的因素。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。